«زايد العليا» و«هوكوما» السويسرية تُطلقان تحدّي المشي الدولي لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة»، بالتعاون مع شركة «هوكوما» السويسرية الرائدة على مستوى العالم في تطوير وتصنيع وتسويق الأجهزة الروبوتية المعتمدة على أجهزة الاستشعار في علاج أصحاب الهمم وتأهيل وظائفهم الحركية. وتأتي هذه المبادرة الدولية ضمن محور الصحة والرعاية وإعادة التأهيل لدى مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بهدف ضمان رعاية صحية شاملة وعالية الجودة، تساعد أصحاب الهمم في التغلب على التحديات التي تواجههم في المجتمع، من خلال تمكينهم من المشي لمسافات طويلة عبر الحدود.

وابتداءً من أبوظبي، تنطلق مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة» مع استخدام أصحاب الهمم لأجهزة «لوكومات»، وهي إحدى أجهزة التأهيل وتحسين إمكانيات المشي من شركة «هوكوما»، في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ثم متابعة الرحلة باستخدام الأجهزة وصولاً إلى إسطنبول في تركيا، بمشاركة أصحاب الهمم في مستشفى «ميموريال شيشلي»، ثم الوصول إلى زغرب في كرواتيا بالشراكة مع عيادة «جلافيتش»، لتختتم الجولة في مدينة زيورخ السويسرية، حيث تواصل مجموعات من مرضى إعادة التأهيل على الحركة في كل مدينة مشاركتها في تحدي المشي من خلال تسجيل معدّل الخطوات، والمسافة المقطوعة على الأجهزة، عبر تشجيع أصحاب الهمم على المشاركة في إكمال هذه الرحلة بين المدن المحددة.

ومع اختتامها في نهاية العام، ستحفز مبادرة «خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة» مرضى إعادة التأهيل خلال أنشطتهم اليومية لتحفيز تحسن حالتهم على المشي باستخدام أجهزة «لوكومات» أثناء خضوعهم للعلاج الطبيعي.

وصرّح عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، قائلاً: «في إطار التزامنا بدعم طموحات أصحاب الهمم في الارتقاء بقدراتهم البدنية، ستشهد مبادرة(خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة) مشاركة أصحاب الهمم من مختلف البلدان بالوقوف والمشي، وسيكون ذلك لأول مرة لدى البعض منهم، وهذا أمر مُلهم للغاية».

وقال، ميتجا هريبار، مدير المبيعات الدولية لدى «هوكوما» «تشجع مبادرة»خطوات صغيرة نحو رحلة عظيمة«جميع مستخدمي أجهزة«لوكومات»على المشاركة في هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة زايد العليا ومستشفى ميموريال شيشلي وعيادة جلافيتش لتعزيز المثابرة والعمل الجماعي. ومن خلال الجمع بين المرضى من جميع أنحاء العالم، فإننا لا نهدف فقط لاحتساب عدد الخطوات نحو الوجهة النهائية، ولكن نسعى إلى إيجاد بيئة محفزة ومشجعة وداعمة كفريق واحد للتغلب على العقبات على طول الطريق».

وبدوره، قال الدكتور، إنجين شاكار، رئيس مركز الطب الطبيعي وإعادة التأهيل الروبوتي في مستشفى ميموريال: «يسعدني المشاركة في هذا المشروع الدولي الرائع والملهم الذي أطلقته مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم. وهو المشروع الذي سيكون له تأثير إيجابي على حياة مرضى إعادة التأهيل بالإضافة إلى مساهمته في رفع وعي الجمهور».

ومن جهته، قال الدكتور، جوزيف جلافيتش، مؤسس ومالك عيادة جلافيتش: «تتمحور مشاركتنا في هذه المبادرة حول تقديم مصدر إلهام يرتقي بمستوى الأمل لدى المرضى وتحقيق ريادتنا في مجال إعادة التأهيل العصبي الروبوتي حول العالم، وذلك من خلال الجمع بين أفضل تفاعلات القدرات البشرية وأحدث ما لدينا من تقنيات. فكل خطوة إضافية لمرضانا هي قفزة هائلة لهم ومكافئة مستحقة لفريقنا. ومن هنا، نسعى إلى توفير الفرصة لجميع المشاركين في هذه المبادرة لتحسين مستوى جودة حياتهم نحو الأفضل. ونحن سعداء بمشاركتنا في هذه المبادرة والتعاون مع مؤسسة زايد العليا ومستشفى ميموريال من تركيا والشريك الاستراتيجي هوكوما، حيث نهدف من خلال هذا التعاون، إلى تشجيع مرضى إعادة التأهيل ليتمكنوا من تخطي التحديات والتطلع نحو المستقبل بكل أمل وتفاؤل».