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ضاحي خلفان يتسلم بحث دكتوراه في القيادة الإبداعية

ضاحي خلفان لدى تسلمه البحث من عبدالله السعدي (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:49

دبي (الاتحاد) 

تسلم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، أطروحة دكتوراه لضابط بشرطة دبي، حول القيادة الإبداعية «دراسة حالة لشرطة دبي». جاء ذلك خلال استقبال معاليه بمكتبه، الرائد الدكتور عبدالله السعدي، من الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، الذي سلمه البحث، حيث أشاد معاليه بالباحث وموضوع دراسته، وتوجه إليه بالشكر على إنجازه، مؤكداً على الاهتمام الكبير التي توليه القيادة العامة لشرطة دبي لضباطها وتوجيههم نحو التخصصات التي تعود على مؤسساتهم ووطنهم بالفائدة المرجوة.
وتناولت الدراسة رؤيا شاملة ومتكاملة عن القيادة الإبداعية والتفكير الاستراتيجي في شرطة دبي، حيث ناقش الباحث أطروحته والتي تضمنت أهمية القيادة الإبداعية وأبعادها، ودور التفكير الاستراتيجي وجوانب التحفيز والإبداع واتخاذ القرارات في شرطة دبي، كمؤسسة عريقة بإنجازاتها وإبداعاتها، كما تضمنت الأطروحة أهم النتائج والتوصيات التي تعد مرجعاً للدراسات العلمية في القيادة الإبداعية.
يُذكر أن الرائد الدكتور السعدي، يعد أول باحث في شرطة دبي في مجال القيادة الإبداعية، وقد تخرج في جامعة مؤتة بالمملكة الأردنية الهاشمية بتقدير امتياز، وتعد أطروحته إضافة فعلية للمكتبة الشرطية، وهي الأولى من نوعها التي يتقدم بها ضابط من شرطة دبي ينال على أثرها درجة الدكتوراه.

ضاحي خلفان
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دبي
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