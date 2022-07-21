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الإمارات

9 ميداليات ذهبية وبرونزية للمنتخبات الطلابية الإماراتية في الأولمبيادات الدولية

أحمد بالهول الفلاسي
22 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم أن دولة الإمارات اتخذت خطوات استراتيجية في ترسيخ وتكريس منظومتها التعليمية. ورسم ملامح مجتمع المعرفة والابتكار. وإعلاء قيم التنافسية بتعزيز ريادتها. حيث نستشعر أهميتها ونتائجها اليوم من خلال التفوق البارز للمنتخبات الطلابية الإماراتية وحصدها تسع ميداليات ذهبية وبرونزية. في الأولمبيادات الدولية 2022. بما يتماشى مع توجهات القيادة الحكيمة للدولة لتعزيز مكتسباتنا الوطنية. 
وقال معاليه: إن وزارة التربية والتعليم تنطلق من فكر تربوي عصري. ورؤية أساسها تحقيق تعليم ابتكاري منبثق عن قناعات راسخة تحاكي التوجهات الوطنية. ببناء قدرات الطلبة في مختلف مجالات العلوم. وتمكينهم من أدوات التفكير الناقد لإعداد أجيال إماراتية تمتلك ممكنات التميز لتنفيذ خطط الدولة للخمسين عاما المقبلة. وصياغة الحلول الناجعة للتحديات المحلية والعالمية. وأضاف معاليه: نفخر بأبنائنا وبناتنا الطلبة المشاركين في الأولمبيادات الدولية. وأخص بالذكر أولئك اللذين عملوا واجتهدوا. لتحقيق النتائج المشرفة. والإنجازات الباهرة بدعم من مدارسهم ومعلميهم وذويهم.
وأوضح معالي الفلاسي أن رغبة الأجيال الإماراتية في التفوق والتميز. تجعلها قادرة على تخطي التحديات. لإعلاء شأن الدولة واستكشاف آفاق مستقبلية في مجالات التكنولوجيا والابتكار والريادة. حيث دأبت الوزارة على تأهيل الطلبة للمشاركة في الأولمبيادات الطلابية العالمية. وتسليط الضوء على تميزهم العلمي. وتهيئة فرص واسعة لهم من خلال اكتشاف ورعاية المتفوقين منهم في مختلف المجالات العلمية. بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية خلال المراحل الدراسية. 
وكانت دولة الإمارات قد حصدت 9 ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبيادات الدولية في الفيزياء والكيمياء 2022. حيث توّج المنتخب الإماراتي الطلابي تألقه في أولمبياد الفيزياء في دورته الـ52. والذي أقيم افتراضياً في سويسرا خلال الفترة من 12 إلى 17 يوليو. بحصد ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات برونزية. بينما حقق منتخبنا في الكيمياء 4 ميداليات برونزية في الأولمبياد الدولي للكيمياء. والذي أقيم افتراضياً في الصين. ضمت قائمة الشرف للطلبة المتوّجين بالميداليات الذهبية والبرونزية في الفيزياء الطالب أحمد العبدولي من مدرسة حمد بن عبدالله الشرقي. والطالبتين فاطمة اليماحي وفاطمة الظنحاني من مدرسة الماسة. والطالب ميهول أجاروال من مدرستنا الثانوية الخاصة. والطالبة سارا كوروفيلا من المدرسة الإنجليزية الخاصة. 
بجانب ذلك فقد اشتملت قائمة ميداليات الكيمياء على الطالبة بشاير اليماحي من مدرسة الماسة. والطالبة ياسمين محمود من مدرسة الراشدية للتعليم الثانوي. والطالبة داهانفي نوتيال من مدرسة جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية. والطالب شيامال دويفدي من مدرستنا الثانوية الإنجليزية. بجانب لوحة شرفية نالها الطالب آدي سينها من مدرسة دلهي الخاصة نتيجة مشاركته في أولمبياد الرياضيات الدولي. 
وأكد الدكتور محمد المعلا. وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية. أن تتويج المنتخبات الطلابية الإماراتية بتسع ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبيادات الدولية. يعزز رؤية الوزارة التي تتبنى أفضل الممارسات في إرساء منظومة تعليمية عصرية. تحاكي الطموحات لبناء جيل مبدع. 
وقالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات. إن هذا الإنجاز يرسخ دور وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة متكاملة لرعاية الموهوبين والمبتكرين. في مختلف المجالات العلمية والثقافية. لتحقيق مستهدفات البرامج الوطنية. وفق منظومة تعليمية تتواءم مع أفضل المعايير التربوية والعالمية. وتهيئ الطلبة لصناعة المستقبل.
جدير بالذكر أن عدد الطلبة في المنتخبات الطلابية الإماراتية الذين شاركوا في الأولمبيادات الدولية بلغ 19 طالباً وطالبة. منهم 4 في أولمبياد الأحياء. و5 في أولمبياد الفيزياء. و6 في أولمبياد الرياضيات. و4 في أولمبياد الكيمياء.

الإمارات
أحمد بالهول الفلاسي
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