«التغير المناخي»: تعزيز استدامة النظم البيئية البحرية

دبي (الاتحاد)

تطلق وزارة التغير المناخي والبيئة. في الفترة من 24 وحتى 31 يوليو الجاري. الدورة الجديدة من فعاليات «أسبوع القرش» بالتعاون مع الصندوق الدولي للرفق بالحيوان. وهيئة البيئة في أبوظبي. وفندق أتلانتس النخلة.

وتهدف فعاليات الدورة الجديدة إلى توعية الجمهور بأهمية حماية النظم البيئية البحرية وتعزيز استدامة تنوعها البيولوجي والدور الرئيس الذي تلعبه أسماك القرش في تحقيق توازن النظم البيئية البحرية.

وقال الدكتور ناصر سلطان. الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية بالوكالة في وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن التنوع البيولوجي لدينا وبالأخص البحري يواجه تحديات متزايدة. لذا نحرص بشكل دائم على مواجهة هذه التحديات عبر إيجاد إطار تشريعي متكامل ومرن. وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج المجتمعية في هذا الشأن».

وأضاف: «وتأكيداً على الدور المحوري لأسماك القرش وأهمية حمايتها. وخاصة الأنواع المهددة بالانقراض. أعدت الوزارة خطة العمل الوطنية للحفاظ على أسماك القرش وإدارتها والتي تحقق خطوات ملموسة لتعزيز استدامة أسماك القرش في دولة الإمارات. كما أصدرنا قرارات لتنظيم صيدها وتجارتها».

وأضاف: «فعاليات الدورة الجديدة من أسبوع القرش 2022 تتوافق تماماً مع أهدافنا. وندعو جميع المواطنين والمقيمين والزوار للمشاركة في أنشطتها التي تستهدف رفع الوعي العام حول التنوع البيولوجي البحري وكيفية المساهمة في حمايته».

وقال أحمد الهاشمي. المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة - أبوظبي: «يسعدنا أن نتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وشركائنا في الاحتفاء بأبوظبي بأسبوع القرش. فالحفاظ على التنوع البيولوجي وحمايته يعتبر من الأولويات الاستراتيجية الرئيسية للهيئة. وتعتبر أسماك القرش من الأنواع الهامة التي نعمل على حمايتها وتعزيز وعي عامة الجمهور وتعريفهم بأهمية حمايتها والمحافظة عليها. كما نفخر في الهيئة بكوادرنا المختصة في مجالات أبحاث وعلوم أسماك القرش والتي تساهم في فهم أنواع الأسماك المختلفة ودراسة سلوكها. ومن خلال فعاليات أسبوع القرش سيتم تسليط الضوء على المعلومات والنتائج العلمية التي جمعتها الهيئة من خلال الدراسات التي أجرتها. والتي ستساهم في تعزيز جهودنا لتطوير السياسات المتعلقة بحماية أسماك القرش والتنوع البيولوجي».

وتنطلق الدورة الجديدة من فعاليات أسبوع القرش تحت شعار «أسماك القرش في دولة الإمارات». وتستهدف خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري رفع وعي الصيادين والجمهور. بما تضمه من أنشطة والتي تشمل مجموعة من الجلسات وورش العمل باللغتين العربية والانجليزية حول التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك.