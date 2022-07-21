الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنمية المجتمع» بدبي: 18 طفلاً يستفيدون من برنامج الأنشطة المائية

«تنمية المجتمع» بدبي: 18 طفلاً يستفيدون من برنامج الأنشطة المائية
22 يوليو 2022 00:49

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي

قالت هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن برنامج الأنشطة المائية الوظيفية الهادفة للأطفال من أصحاب الهمم سيساهم في موسمه الثاني في تطوير القدرات النمائية لـ 18 طفلاً من أطفال مركز دبي لتطوير نمو الطفل. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والأثر الذي تم قياسه على القدرات الحركية والذهنية والاجتماعية للأطفال ساهم في اعتماد برنامج الأنشطة المائية ضمن أبرز قائمة البرامج العلاجية والتأهيلية الهامة التي يعتمدها المركز.  
ويساهم برنامج الأنشطة المائية الوظيفية في تطوير المهارات الإدراكية والحسية لدى الأطفال وتحسين قدراتهم على التعامل مع البيئات المختلفة. كما يحسن من لياقتهم البدنية ويزيد من كفاءة أجهزتهم التنفسية. كما تقوي أيضاً الأنشطة المائية عضلات الطفل الضعيفة وتساعد في ارتخاء العضلات المشدودة وزيادة المرونة والمدى الحركي للمفاصل ما يسهم في تطوير القدرات الحركية بشكل عام مثل مهارات التوازن والسيطرة. 
وقالت مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع: «إن الهيئة تعمل من خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل على تطوير نماذج إيجابية وتجارب ناجحة لبلوغ الأطفال من أصحاب الهمم أقصى إمكانياتهم. الأمر الذي يساهم في تبني هذه الحلول على مستوى أوسع ويعزز من فرص هؤلاء الأطفال في الحصول على كافة حقوقهم في التعليم والترفيه والحياة الاجتماعية أسوة بأقرانهم وبما يتناسب مع قدراتهم». 
وأضافت: «إن الموسم الثاني من البرنامج هذا العام يقام بالتعاون مع أكاديمية أبكس الرياضية في أحواض السباحة في مركز البرشاء المجتمعي حيث يوجد أيضاً مقر مركز دبي لتطوير نمو الطفل وهو ما يشعر الأطفال بألفة مع المكان ويسهل اندماجهم الاجتماعي. وتقدم الجلسات بإشراف وتنسيق وتنفيذ اختصاصيي العلاج الطبيعي من مركز دبي لتطوير نمو الطفل الذين يضعون الأنشطة المناسبة لقدرات الأطفال المشاركين وبما يتلاءم مع الخطة العلاجية». 

هيئة تنمية المجتمع
دبي
الإمارات
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
الاقتصادي
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
اليوم 18:56
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
الاقتصادي
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
اليوم 18:55
الذهب يهبط مع صعود الدولار
الاقتصادي
الذهب يهبط مع صعود الدولار
اليوم 18:53
مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
الاقتصادي
مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©