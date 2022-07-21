«تنمية المجتمع» بدبي: 18 طفلاً يستفيدون من برنامج الأنشطة المائية

دبي (وام)

قالت هيئة تنمية المجتمع في دبي: «إن برنامج الأنشطة المائية الوظيفية الهادفة للأطفال من أصحاب الهمم سيساهم في موسمه الثاني في تطوير القدرات النمائية لـ 18 طفلاً من أطفال مركز دبي لتطوير نمو الطفل. وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول والأثر الذي تم قياسه على القدرات الحركية والذهنية والاجتماعية للأطفال ساهم في اعتماد برنامج الأنشطة المائية ضمن أبرز قائمة البرامج العلاجية والتأهيلية الهامة التي يعتمدها المركز.

ويساهم برنامج الأنشطة المائية الوظيفية في تطوير المهارات الإدراكية والحسية لدى الأطفال وتحسين قدراتهم على التعامل مع البيئات المختلفة. كما يحسن من لياقتهم البدنية ويزيد من كفاءة أجهزتهم التنفسية. كما تقوي أيضاً الأنشطة المائية عضلات الطفل الضعيفة وتساعد في ارتخاء العضلات المشدودة وزيادة المرونة والمدى الحركي للمفاصل ما يسهم في تطوير القدرات الحركية بشكل عام مثل مهارات التوازن والسيطرة.

وقالت مريم الحمادي مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع: «إن الهيئة تعمل من خلال مركز دبي لتطوير نمو الطفل على تطوير نماذج إيجابية وتجارب ناجحة لبلوغ الأطفال من أصحاب الهمم أقصى إمكانياتهم. الأمر الذي يساهم في تبني هذه الحلول على مستوى أوسع ويعزز من فرص هؤلاء الأطفال في الحصول على كافة حقوقهم في التعليم والترفيه والحياة الاجتماعية أسوة بأقرانهم وبما يتناسب مع قدراتهم».

وأضافت: «إن الموسم الثاني من البرنامج هذا العام يقام بالتعاون مع أكاديمية أبكس الرياضية في أحواض السباحة في مركز البرشاء المجتمعي حيث يوجد أيضاً مقر مركز دبي لتطوير نمو الطفل وهو ما يشعر الأطفال بألفة مع المكان ويسهل اندماجهم الاجتماعي. وتقدم الجلسات بإشراف وتنسيق وتنفيذ اختصاصيي العلاج الطبيعي من مركز دبي لتطوير نمو الطفل الذين يضعون الأنشطة المناسبة لقدرات الأطفال المشاركين وبما يتلاءم مع الخطة العلاجية».