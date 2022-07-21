11.7 مليون مستخدم للنقل العام في عجمان

عجمان (وام)

بلغ إجمالي عدد المستخدمين للنقل العام ومركبات الأجرة وحافلة تحت الطلب في عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي 11.752.280شخصاً. وقالت هيئة النقل بعجمان: إن عدد مستخدمي النقل العام عبر الخطوط الداخلية والخارجية بلغ 1.832.907 أشخاص خلال النصف الأول من العام الحالي. بينما شهدت الفترة نفسها من العام الماضي نقل 1.115.748 مستخدماً. وبلغت نسبه الزيادة بعدد ركاب النقل العام 64%.

وأطلقت الهيئة عدداً من خطوط النقل العام خلال النصف الأول من العام الحالي حيث تم إطلاق خط مطار دبي الدولي كخط خارجي يربط المحطة الرئيسة بالمطار مباشرة وخط الصناعية المغذي كخط داخلي. أما بالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب فسجلت ارتفاعاً بعدد المستخدمين بنسبه 45% مقارنه بعدد المستخدمين للنصف الأول من العام الحالي والذي بلغ عددهم 32.265 شخصاً. ومقارنه بالنصف الأول من عام 2021 الذي بلغ عدد المستخدمين فيه 22.287 شخصاً.

وتم تحديث الأسطول بـ8 حافلات لتغطية الطلب المتزايد على الخدمة.

وبلغ عدد مستخدمي مركبات الأجرة للنصف الأول من العام الحالي 9.858.306 أشخاص. كما بلغ عدد الرحلات 4.929.153 رحلة وبنسبة نمو بلغت 37% مقارنه بعدد الرحلات لعام 2021 التي بلغت 3.605.239 رحلة. أما بالنسبة للنقل البحري «عبرة» حيث بلغ عدد المستخدمين 28.802 مستخدما خلال النصف الأول بعدد رحلات 3.209 رحلات.