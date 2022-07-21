«صحة أبوظبي»: قبول 433 طبيباً متدرباً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن قبول 433 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي، وبزيادة تقدر بـ28% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 767 متدرباً.

وطورت دائرة الصحة أبوظبي منظومة متميزة لبرامج التعليم الطبي تشمل شروطاً جديدة للتسجيل في البرامج، تضمن إتاحة فرص تدريبية لجميع المتقدمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والخريجين من المقيمين في دولة الإمارات والخريجين من جامعات خارج الدولة. وبعد مراجعة كافة الطلبات، تم قبول 125 طبيباً مواطناً و109 أطباء ينتمون لأكثر من 28 جنسية مختلفة بطاقة استيعابية 237 مقعداً تدريبياً لهذا العام.

وقدمت دائرة الصحة أبوظبي برامج طب الامتياز بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 196 متدرب امتياز، مقارنة بـ126 متدرباً العام الماضي، بزيادة تقدر بـ34%. وانضم كل من مستشفى دانة الإمارات، و«في بي اس» للرعاية الصحية، ومجموعة مستشفيات ميديكلينك، ومجموعة إن إم سي للرعاية الصحية لبرامج التعليم الطبي، وتوفرت مقاعد تدريبية في طب الامتياز تلبي احتياجات القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية. تسهم الكفاءات والخبرات المتميزة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية متقدمة، في تحقيق أهداف الدائرة القائمة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.»

وأضاف السويدي: «نحرص في دائرة الصحة أبوظبي على مواصلة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع منشآت الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة، لضمان توافر خدمات الرعاية في مختلف التخصصات وتسهيل الوصول إليها لكل من يحتاجها من أفراد المجتمع. لقد قمنا مؤخراً بإضافة تخصصات جديدة في طب المجتمع، وطب الطوارئ - أطفال، وطب الروماتيزم - الأطفال، وبرنامج طب الأمراض المعدية في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومستشفى توام والعيادات الخارجية التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، إضافة إلى توفير مزيد من الفرص التدريبية لبرامج طب الإقامة، حيث تم اعتماد برنامج طب الأطفال وبرنامج طب النساء والولادة في مستشفى دانة الإمارات.»

وكانت الدائرة، قد أطلقت حزمة برامج التعليم الطبي في عام 2010، بهدف تمكين الكوادر الصحية العاملة في الإمارة من استكمال دراستها في تخصصات طبية دقيقة، من خلال توفير فرص تدريبية وتعليمية معتمدة دولياً من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية، والمجلس الطبي الأردني وحديثاً المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي)، حيث التحق في البرامج حتى الآن ما يقارب 1771 طبيباً متدرباً حتى تاريخه.

يوفر البرنامج هذا العام 32 تخصصاً في الطب، مقارنة بـ28 تخصصاً العام الماضي، في ثماني مؤسسات معتمدة للتدريب المتقدم. وتتضمن التخصصات: الجراحة العامة، طب الباطنية، طب الطوارئ، طب التخدير، طب العيون، طب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسرة، طب الأطفال، طب أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، طب الأمراض الجلدية، طب جراحة المسالك البولية، وطب الأشعة، فضلاً عن عدد من تخصصات الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة، كبرنامج زمالة طب الأورام وطب الروماتيزم وطب أمراض الدم، وزمالة حديثي الولادة وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب البرامج التخصصية في طب الأسنان كطب أسنان الأطفال وطب تقويم الأسنان وطب التعويضات السنية. وتم توفير 10 مقاعد تدريبية في برنامج الصيدلة السريرية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توام ومستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي.