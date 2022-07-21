ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية

دبي (الاتحاد)

يدرس أميتياش باول، وهو طالب بعمر 19 عاماً وأصله من مدينة كولكاتا الهندية، علم الأحياء في جامعة نيويورك أبوظبي، في حين تدرس مايا بريدجمان، اليافعة الكندية بعمر 17 عاماً علوم الحاسب وعلم النفس وعلم الأحياء والرياضيات في كلية دبي في الصفوح. ودخل كل منهما في قائمة أفضل 50 مرشحاً لجائزة Chegg.org العالمية للطلاب 2022، وهي جائزة بقيمة 100 ألف دولار تُمنح سنوياً للطالب الاستثنائي الذي نجح بتحقيق أثر حقيقي في التعلم وفي حياة أقرانه والمجتمع بأسره. ووقع الاختيار عليهما من بين 7 آلاف مرشح ومتقدم من 150 دولة.

وأبرمت مؤسسة «فاركي» اتفاقية شراكة مع Chegg.org لإطلاق الجائزة العالمية للطلاب العام الماضي، وتعتبر شقيقة جائزة المعلم العالمي البالغة قيمتها مليون دولار. وتأسست لخلق منصة جديدة وقوية تلقي الضوء على الجهود الاستثنائية للطلاب حول العالم، الذين يعملون معاً على استشراف عالم أفضل للجميع. ويمكن لجميع الطلاب حول العالم التقدم إليها بشرط ألا يقل عمرهم عن 16 عاماً، ويكونون ملتحقين بمؤسسة تعليمية أو تدريبية وبرنامج للمهارات. كما يمكن للطلاب بدوام جزئي أو الطلاب الذين يدرسون عبر الإنترنت التقدم للجائزة.

وقال دان روزنسويج ، الرئيس التنفيذي لشركة Chegg «أثبت المرشحون النهائيون هذا العام نجاحهم بترك أثر جلي في مجالات متنوعة بدءاً من البيئة إلى المساواة والعدالة، ومن الصحة والعافية إلى التعليم والمهارات، وتمكين الشباب إلى وضع حد للفقر. وأتطلع قدماً هذا العام لرؤية كيف سيستخدم صناع التغيير الملهمين لهذه المنصة للتعبير عن رؤاهم وإظهار أعمالهم المبتكرة وتوسيع نطاق تأثيرها على حياة مزيد من الناس». من جانبه قال صني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي: «أتوجه بخالص التهاني إلى أميتياش ومايا. فقصص نجاحهم جاءت كدلالة على الدور الرئيسي الذي يلعبه قطاع التعليم لاستشراف الغد الأفضل للجميع. كما أن التعليم هو مرتكز رئيس لإيجاد أفضل الحلول لأبرز التحديات التي تواجه البشرية، من الحروب والصراعات إلى التغير المناخي وتصاعد عدم المساواة. ومع تنامي إلحاح تحقيق التنمية المستدامة في عالم اليوم، من الأهمية بمكان وأكثر من أي وقت مضى وضع قطاع التعليم في صلب الأولويات لنتمكن من استشراف المستقبل بثقة تامة».

ومن المتوقع الإعلان عن قائمة المرشحين العشرة للجائزة العالمية للطلاب في شهر أغسطس هذا العام. وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في وقت لاحق من العام، حيث سيتم اختياره من قبل أكاديمية الجائزة العالمية للطلاب، المكونة من شخصيات بارزة.