«العربي لمكافحة سرطان الثدي» يؤكد على تكثيف التوعية

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت أمس ورشة عمل نظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي وجمعية أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، وشهدت مشاركات ومشاركين يمثلون 10 جمعيات متخصصة من أصل 15 جمعية في مكافحة السرطان من كل من السعوديّة، الإمارات، العراق، الكويت، عُمان، فلسطين، المغرب، الأردن، السّودان.

والهدف من الورشة التي استمرت ليومين التحضير للحملة العربية الموحدة للتوعية بسرطان الثدي للعام 2022، التي تنطلق في أكتوبر المقبل، ووضع خطة لآليات التعاون العربي من خلال مناقشة وتعزيز دور الحملة في نشر رسالة التوعية بمكافحة سرطان الثدي بكل الوسائل والطرق المتاحة، واستشراف آليات الوصول برسالة التوعية إلى مختلف الفئات الاجتماعية، وتعزيز التعاون العربي لمكافحة سرطان الثدي وزيادة التنسيق بين الجمعيات العاملة في هذا المجال.

واختار المشاركون في الورشة شعارات أولية تلخص التوجه العام لحملة التوعية الموحدة لعام 2022، لعرضها على أعضاء جمعيات مكافحة السرطان والمتطوعين معها في الدول المشاركة، لاختيار الشعار الموحد قبل انطلاق الحملة في أكتوبر القادم. وكانت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان قد أكدت في كلمتها الافتتاحية للورشة أن التحضير للخطوط العريضة للحملة العربية الموحدة للتوعية بسرطان الثدي للعام 2022، يمثل فرصة للتخطيط لكيفية جعل الحملة السنوية الموحدة أكثر فاعلية وإسهاماً في زيادة الوعي وتغيير السلوكيات، ودفع النساء والرجال معاً إلى إجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بشكل دوري.

وأشارت إلى أن ما حققته جمعية أصدقاء مرضى السرطان من نجاحات منذ انطلاقها يأتي بفضل دعم وتوجيهات ورعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، الرئيس الفخري ومؤسس الجمعية، سفيرة الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان للإعلان العالمي للسرطان.

وبدورها أشادت الدكتورة ريم العجلوني، مديرة البرنامج الأردني لسرطان الثدي، في كلمتها الترحيبية بدور جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الإمارات وشراكتها في التحضير لاجتماع شركاء التعاون العربي لمكافحة سرطان الثدي، ضمن ورشة التحضير للحملة العربية الموحدة.

وقدمت الدكتورة بثينة عبدالله بن بليلة، استشاري طب الأسرة، رئيس قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية بإدارة الصحة العامة والوقاية عرضاً مكثفاً حول مجمل الجهود الرسمية لمكافحة سرطان الثدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.