ورشة لسلامة العمل على الارتفاعات العالية

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة بالتعاون مع مؤسسة (نور الإيمان) ورشة توعوية استهدفت رفع مستوى وعي العمال بشأن العمل على الارتفاعات العالية، وتعريفهم بمخاطر العمل على الارتفاعات، وحثهم على ضرورة استخدام معدات الحماية الشخصية.

ضمن هذا الإطار دعت البلدية العاملين في قطاع البناء والإنشاء إلى أهمية التشدد في تطبيق متطلبات الحيطة والحذر والالتزام بكل عناصر السلامة المطلوبة في مجال بناء واستخدامات السقالات، مؤكدة أن هذا الجانب يُعد عنصراً مهماً في استمرار العمل في المواقع الإنشائية، حيث تتخذ البلدية الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية وصون حياة وسلامة العمال في المواقع الإنشائية.

وتناولت الورشة التوعوية إجراء تقييم المخاطر وتحديثه بشكل دوري لاستخدام السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات، وتحديد الضوابط المناسبة لمنع انهيار السقالات ومنع سقوط الأشخاص والمعدات، مع ضرورة مراعاة أعراض الخوف من العمل على الارتفاعات والظروف الجوية غير الملائمة، والتأكد من تقديم التدريب اللازم من قبل طرف ثالث لجميع الموظفين المعنيين باستخدام وتفتيش وتركيب وتفكيك السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم لضمان سلامة استخدامها.

وشددت الورشة على أهمية فحص السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات والسلالم بشكل دوري من قبل شخص مختص ومن قبل طرف ثالث إذا تطلب الأمر، والتأكد من تركيب السقالات ومنصات العمل وتفكيكها عن طريق الفريق المختص والمدرب من طرف ثالث والتأكد من أنها آمنة للاستخدام، كما يجب إعداد رسومات تصميم للسقالات للارتفاعات لأكثر من 10 أمتار بواسطة مهندس ذي كفاءة، واتباع هذه الرسومات عند تركيب وتغيير وفك هذه السقالات، والتأكد من استخدام جميع وسائل الحماية الشخصية المطلوبة لمنع السقوط ، وتوفير الحماية الملائمة للحواف وإغلاق جميع الفتحات مع توفير لوحات تحذيرية.

كما حثت الورشة على ضرورة وجود مشرف عمل ذي كفاءة كافية بمجال السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات، وتقديم نشرة السلامة اليومية الخاصة باستخدام السقالات ومنصات العمل على الارتفاعات وذلك لترسيخ الوعي بالمخاطر التي قد تواجه العاملين والتحقق من توفير الضوابط المطلوبة للعمل في بيئة آمنة وسليمة.