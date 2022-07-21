بلدية دبا الحصن تكثف الجولات التفتيشية

دبا الحصن (الاتحاد)

قال طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن، أن إدارات وأقسام البلدية قامت بتنفيذ آلاف من الجولات التفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالمدينة خلال النصف الأول من عام 2022، وذلك انطلاقاً من سعيها للتأكد من التزام جميع المنشآت بإجراءات السلامة، واتباعها كافة الاشتراطات والتعليمات والقوانين ذات العلاقة في عملها، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة سكان وزوار مدينة دبا الحصن.

وأكد اليحيائي بمناسبة صدور تقرير البلدية النصف سنوي لعام 2022 حرص البلدية بكافة أقسامها وكوادرها الوظيفية على تكثيف جولاتها التفتيشية للمتابعة الدائمة والمستمرة للتأكد من التزام جميع المحلات والمؤسسات العاملة في المدينة بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة السكان ومن منطلق دورها في خدمة المجتمع.

وكشف اليحيائي أن البلدية حققت قفزة نوعية في زيادة مساحة الرقعة الخضراء في مدينة دبا الحصن، وذلك في إطار حرص بلدية مدينة دبا الحصن على تنفيذ رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث أولى سموه اهتماماً كبيراً بالزراعة وزيادة المسطحات الخضراء.

وأوضح طالب عبد الله اليحيائي، مدير بلدية مدينة دبا الحصن أن إدارة العمليات بالبلدية ممثلة بقسم رقابة الأغذية نفذت 1879 جولة تفتيشية على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي في المدينة، مثل المطاعم والأسواق المختصة بالمواد الغذائية بكافة أصنافها وأنواعها المختلفة، وذلك ضمن سعي البلدية للحفاظ على صحة وسلامة سكان المدينة ، حيث تم تحرير 52 مخالفة للمطاعم والمحلات غير الملتزمة.