«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل في اختبار الإمارات القياسي فئة «إنجاز» في أولى جلسات العام الجاري التي ستعقد في الثاني من أغسطس.

ويستهدف اختبار «إنجاز» خمس فئات، هي طلبةُ الجامعات والمعاهد والكليات، طلبةُ الماجستير والدكتوراه، الراغبون في الحصول على وظيفة، الراغبون في الحصول على ترقية، وأخيراً خريجو الخدمة الوطنية الراغبون في الالتحاق بالجامعات.

وقد حددت الوزارة خمسة مواعيد أخرى لتقديم الاختبار في 16 أغسطس، و6 سبتمبر، و11 أكتوبر، و25 أكتوبر، و12 ديسمبر. و«إنجاز» هو اختبار إلكتروني عالي المستوى يقيس المهارات والمفاهيم اللازمة للمختبرين في مواد مختلفة منها اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، علوم الحاسوب بحسب متطلبات جهة العمل. والهدف منه ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي.

وتعقد الوزارة أربع جلسات اختبارية يمكن للمتقدّم اختيار التوقيت الذي يناسبه منها، تبدأ الأولى في الثامنة صباحاً لغاية العاشرة والنصف، والثانية من الحادية عشرة لغاية الواحدة والنصف بعد الظهر، والثالثة من الثانية لغاية الرابعة والنصف بعد الظهر، والرابعة من الخامسة لغاية السابعة والنصف عصراً.

وتتمثل أهمية اختبار الإمارات القياسي في تقييم معارف ومهارات المرشحين في المراحل الانتقالية بعد مرحلة التعليم العام والانتقال إلى مرحلة التعليم العالي، وتستخدم لأغراض القبول الجامعي، ولتقييم فعالية أداء المدارس وجودة نظام التعليم العام واتخاذ القرارات اللازمة للتحسين، وتزويد متخذي القرار بالمعلومات حول المهارات التي يكتسبها الطلاب في مستوياتهم الأكاديمية المختلفة. وكذلك جمع بيانات دقيقة حول معارف ومهارات الطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة في الموضوعات الدراسية وعبر مراحل دراسية مختلفة في ضوء معايير قياسية وطنية، ومساعدة الطلبة على تحديد المسارات التعليمية المناسبة لهم، وتحديد مستوى أداء الطلبة وطنياً وعالمياً. وأشارت الوزارة أنه يجب توفير نتيجة فحص سلبية لفيروس كوفيد-19 لأداء الاختبار في مركز الاختبار وذلك لمدة أقصاها أسبوعان من تاريخ أداء فحص مسحة الأنف (PCR)، على أن يتم توفير النتيجة عبر تطبيق الحصن أو صحة، وفي حال وجود نتيجة إيجابية يجب التأكد من توفير نتيجتين سلبيتين متتاليتين للفحص قبل أداء الاختبار.

وكانت إدارة الاختبارات الوطنية واختبار الإمارات القياسي «إمسات»، قد أعلنت عن إضافة 124 مركزاً، تماشياً مع رؤية وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة، ودعم الفئات المستهدفة، ليرتفع عدد المراكز بنهاية مايو الحالي إلى 214 مركزاً في جميع أنحاء الدولة، بزيادة 14 ألف مقعد في اليوم الاختباري الواحد.

يتم التقديم للاختبار إلكترونياً من خلال النظام، وذلك عند فتح باب التسجيل في الجلسات المختلفة، بناء على الأجندة المعتمدة، بجانب خدمة إعادة التسجيل في اختبار الإمارات القياسي بعد مرور 60 يوماً من تاريخ تقديم الاختبار السابق. وتم اعتماد مراكز «إمسات» وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية للاختبارات القياسية، وتتفاوت من حيث السعة بين مركز وآخر، إذ تتم مراعاة توافر الشروط التقنية، والإشراف الإداري والتنوع الجغرافي، وجودة البنية التحتية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، لتسهيل أداء الاختبار على الطلبة أينما كانوا.