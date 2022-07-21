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جامعة أبوظبي تطرح 4 مسارات لمتطلبات المستقبل

جامعة أبوظبي تهدف لتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة
22 يوليو 2022 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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تستعد جامعة أبوظبي لإطلاق أربعة مسارات جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي 2022، وذلك كجزء من جهودها المتواصلة لإعداد الطلبة وتكمينهم من تولي وظائف واعدة في سوق العمل في المستقبل. وتتضمن المسارات الجديدة مسار تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف المسارات الجديدة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في الإمارات العربية المتحدة إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإعدادهم وفق أفضل الممارسات للحصول على الفرص الوظيفية الواعدة والمطلوبة في القرن الحادي والعشرين والتفوق في مجالاتهم.
ومن المقرر أن يبدأ طرح المسارات الجديدة اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل خريف 2022 للطلبة في مقري الجامعة في أبوظبي والعين. ويُطرح مسار تحليلات البيانات الضخمة لطلبة هندسة البرمجيات لتزويدهم بالمهارات والمعرفة التفصيلية لاستخراج وتحليل وتطوير نظم البرمجيات المتقدمة التي تحمل كماً هائلاً من البيانات. ويمكن لخريجي المسار تطبيق تصميم هندسة البرمجيات لابتكار وتقديم حلول لمختلف القطاعات.
وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «قد يكون اختيار برنامج أو مسار أكاديمي يتماشى مع الوتيرة السريعة التي يتغير بها العالم باستمرار مهمة شاقة سواءً للطلبة أو لعائلاتهم، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية نشأة مجالات وصناعات جديدة كنتيجة للتطور التكنولوجي، الأمر الذي يجعلنا حريصين في جامعة أبوظبي على مواصلة تحديث برامجنا وطرح برامج ومسارات تواكب هذه المتغيرات وتعزز التجربة الأكاديمية لطلبتنا.»
من جهته، قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: «إن إطلاق كلية الهندسة لهذه التخصصات الفرعية يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل من المواهب والكفاءات في هذه المجالات ويُعد تأكيداً للالتزام الكلية بتوفير برامج حاسوبية وفق أفضل المعايير العالمية لتمكين الطلبة الحاليين والمستقبليين وإعدادهم لفرص مهنية واعدة في سوق العمل».

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