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الإمارات

20 فريقاً في «تحدي الجامعات»

جامعة الإمارات
22 يوليو 2022 00:49

العين (الاتحاد)

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أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، «تحدي الجامعات» لأفضل مبادرة جامعية لتأهيل موظفي المستقبل في التواصل العمومي.
وأشار الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي إلى أن إطلاق هذه الجائزة يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للجامعة بأهمية إعداد طلبة متميزين في مجالات تخصصهم، وقياديين ومنتجين في مجتمعاتهم،
وسُيشارك في التحدّي 20 فريقاً طلابياً من مختلف جامعات الدولة، حيث سيعمل كلّ فريق على تطوير مبادرة أو فكرة أو ابتكار في الفترة ما بين 26-28 سبتمبر 2022. وستقوم لجنة التحدّي بتحكيم هذه المبادرات، وسيتمّ الإعلان عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بتاريخ 29 سبتمبر 2022، حيث سيحصل الفائز الأول على جائزة مالية تبلغ 25 ألف درهم فيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على 20 ألف درهم، والثالث على 15 ألف درهم.

الإمارات
جامعة الإمارات
جائزة الشارقة للاتصال الحكومي
أحمد مراد
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