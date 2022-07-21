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«التعليم الخاص» تتفقد استعدادات مدارس الشارقة للعام المقبل

خلال الجولة (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:50

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة الشارقة للتعليم الخاص امس الأول بتنفيذ سلسلة من الزيارات الميدانية إلى عدد من المدارس الخاصة بالإمارة، للوقوف على مدى التزامها بالخطة التصحيحية للملاحظات التي تم رصدها سابقا على بعض مرافقها وما يتعلق بها من خدمات، والاطلاع على استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، على أن تواصل الهيئة باقي الزيارات خلال شهر أغسطس المقبل.
وتأتي هذه الجولة بهدف التواصل مع الميدان التربوي للاطلاع على واقع الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ أعمال الخطة التصحيحية لحالة المرافق لبعض المباني المدرسية ضمن خطة أعدتها الهيئة لضمان عودة آمنة للطلبة وبداية موفقة لعام دراسي جديد.
وجال الوفد في مرافق المدارس واطلع على مدى جاهزية غرف الصفوف الدراسية والمختبرات وغرف الأنشطة للعام الدراسي الجديد، لضمان بيئة تعليمية ملائمة من شأنها رفع مستوى التحصيل العلمي للطلبة، كما تناول الوفد عدداً من النقاط المهمة والرئيسية التي من شأنها تحقيق استقرار وانتظام العملية التعليمية، ومنها سرعة الانتهاء من تجهيز المرافق وتوفير احتياجات المدارس ووصولاً الى تأهيل المباني.
كما تطرق الوفد إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19، وتأمين بيئة صحية للمجتمع التعليمي، وقد أشاد الوفد بالجهود التي تبذلها الإدارات المدرسية في سبيل دعم العملية التعليمية وتنفيذ الخطط التي تضعها الهيئة، متمنياً التوفيق والنجاح لكافة المدارس.
وأكد عبدالله المرزوقي المستشار التربوي ورئيس الفريق الزائر أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص ستستمر في متابعة المدارس وتقديم الدعم اللازم، لتمكين المؤسسات التعليمية الخاصة من الالتزام بمسؤولياتها تجاه الطلبة والمجتمع التعليمي وضمان تلقيهم تعليماً متميزاً وتقديم المشورة والدعم اللازمين في هذا الإطار. 
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب العمل في إطار نهج تشاركي مع الميدان، تتفاعل فيه كافة أطراف العملية التعليمية من إدارات مدرسية وهيئات تدريسية وإدارية وطلبة وأولياء أمور، منوهاً بدورهم المحوري في تهيئة البيئة والمناخ المناسبين للعملية التعليمية، بما يجعل طلبتنا قادرين على مواكبة المستجدات بثقة واقتدار.
وبدوره ثمّن عبد السلام زينل مدير إدارة التراخيص حرص الإدارات المدرسية في مدارس الشارقة الخاصة على الارتقاء بالعملية التعليمية بكل جوانبها والسعي لتحقيق مخرجات تعليمية تحقق الطموحات مؤكدا التزامهم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة، لتوفير الإمكانات ومساعدة الطلبة على تحقيق أفضل النتائج.

هيئة الشارقة للتعليم الخاص
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