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ختام البرنامج الصيفي 2022 للطلبة الموهوبين

فعاليات متنوعة ضمن البرنامج (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:50

دبي (الاتحاد) 

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مؤخراً في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار التابع للمؤسسة، البرنامج الصيفي للطلبة الموهوبين بهدف تدريبهم وتشجيعهم على توسيع معارفهم من خلال مواكبة التطور التكنولوجي والعلمي. واستمر البرنامج خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 20 يوليو الجاري، بمشاركة أكثر من 60 طالباً من جميع إمارات الدولة والذين تراوحت أعمارهم بين 11 و17 عاماً.
وبمناسبة اختتام البرنامج الصيفي بنجاح، قال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للمؤسسة «تحرص مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على تنظيم البرامج التدريبية للطلبة الموهوبين في جميع الفئات العمرية لتحقيق أهدافها في الارتقاء بجودة التعليم».
وشارك في ورشة تحديات روبوت 12 من الطلبة الموهوبين الذين تدربوا على مبادئ مهمة ومتفرعة في هندسة الروبوتات التخصصي، حيث أتيحت لهم فرصة تجربة التقنيات الحديثة والعمل على مشاريع فردية وجماعية في مجال الهندسة بمختلف فروعها. وقام المشاركون بتنفيذ مهام عملية مختلفة قادتهم في تجربة علمية متكاملة تساعدهم في تنمية مهارات التفكير الإبداعي لديهم. أما ورشة عمل السيارة ذاتية القيادة، فقد شارك فيها 12 من الطلبة الموهوبين، حيث تعرفوا على الذكاء الاصطناعي وكيف يعمل في السيارات ذاتية القيادة وتعلموا كيف تستخدم السيارات ذاتية القيادة الحساسات والكاميرات لتتنقل عبر الطرقات ولتتعرف على البيئة المحيطة، وتم استخدام سيارة zumi كوسيلة عملية.
وفي مستوى إثراء، تم تنفيذ زيارة ميدانية للطلبة الموهوبين بالتعاون مع جمارك دبي إلى مطار دبي الدولي والمقر الرئيسي لجمارك دبي وشارك فيها 30 من الطلبة الموهوبين خلال يومين على التوالي.

مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز
دبي
الإمارات
مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار
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