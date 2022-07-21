انطلاق مهرجان الذيد للرطب 6

الشارقة (الاتحاد)-

انطلقت صباح أمس، في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة السادسة من «مهرجان الذيد للرطب»، أحد أهم الأحداث الاقتصادية والتراثية والاجتماعية في إمارة الشارقة، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت شعار «عبق الماضي... والحاضر الزاهر»، وسط مشاركة المئات من ملاك النخيل والمزارعين والصناعيين والأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الجهات الرسمية.

وشهد افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى الـ 24 من يوليو الجاري، عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المسؤولين.

وسجلت فعاليات الحدث في يومه الأول إقبالاً كبيراً من ملّاك النخيل والمزارعين من إمارة الشارقة ومختلف إمارات الدولة للمشاركة في مسابقات المهرجان الرئيسية الستة التي تصل قيمتها إلى مليون درهم، موزعة على 145 فائزاً، وهي مسابقات مزاينة الرطب، وأكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين، ومسابقة تمر الحسيل، وأجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، والتي تتراوح قيمة الجوائز في كل مسابقة بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

وتقدم عبدالله بن سلطان العويس، بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه اللامحدود لمهرجان الذيد للرطب والذي يأتي تجسيداً حقيقياً لما يوليه سموه من اهتمام كبير بالقطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص، لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور كرمز لأصالة الماضي وخير للحاضر وضمانة للغد، لما للنخيل من ارتباط وثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل.