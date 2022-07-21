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«كفو» تكرم موظفي الخطوط الأمامية

شرطة رأس الخيمة تكرم موظفي الخطوط الأمامية (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:49

رأس الخيمة (الاتحاد)

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كرم العميد جمال أحمد الطير مدير عام الموارد والخدمات المساندة في شرطة رأس الخيمة 21 موظفاً من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين العاملين في الخطوط الأمامية بمراكز الخدمة المختلفة والموزعة على مستوى الإمارة، وذلك بحضور العميد دكتور جاسم محمد البكر الزعابي والعقيد وليد محمد كنفش النعيمي مدير إدارة الموارد البشرية.
وقال العميد جمال الطير بأن هذا التكريم جاء ضمن مبادرة (كفو..) التي أطلقها القائد العام ضمن حزمة كبيرة من المبادرات الهادفة التي تدعم سعادة وجودة الحياة للموظفين، وتحفزهم لبذل المزيد من الجهد والتميز في العمل.
ولفت إلى أن المكرمين تم اختيارهم بناءً على ما حققوه من أفضل إنتاجية في العمل عبر مواقع العمل التي يشغلونها في المواجهة الأمامية لمراكز تقديم الخدمة، وعبر إحصائيات العمل التي أوضحت عدد المعاملات التي تم إنجازها خلال النصف الأول من هذا العام، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هذه المبادرة مستمرة وسيتم رصد وتقييم إنتاجية المزيد من الموظفين والعمل على تكريمهم وتقديرهم.

شرطة رأس الخيمة
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