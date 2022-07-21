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شرطة دبي تختتم برنامجاً تدريبياً في العلوم الجنائية

الطلاب المكرمون في لقطة تذكارية (من المصدر)
22 يوليو 2022 00:49

دبي (الاتحاد) 

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اختتمت الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ممثلة في المركز الدولي للعلوم الجنائية في شرطة دبي، برنامج تدريب طلبة الكليات والجامعات في مجال العلوم الجنائية، والذي عقد لمدة 6 أسابيع بما يعادل 200 ساعة تدريبية. ويهدف البرنامج إلى تعريف الطلبة بتطبيقات العلوم التي اكتسبها الطلبة في الجامعات وكيفية تكييفها لخدمة العدالة، وضمت الدفعة الأولى 25 طالباً من مختلف الجامعات والكليات في الدولة، بالإضافة إلى طلبة من المملكة المتحدة، إذ حرصت الجامعات والكليات العريقة على تنسيب طلابها في البرنامج منذ إطلاقه عام 2020. واطلع كل من العميد خبير أول أحمد مطر المهيري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالنيابة، والمقدم دكتور راشد الغافري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية، على العروض التقديمية النهائية للطلبة وأكد المقدم دكتور راشد الغافري أن البرنامج في نسخته الأولى، شهد إقبالاً كبيراً من قبل طلبة الكليات والجامعات من مختلف جامعات الدولة وخارجها، لما يحتويه من عناوين ومواضيع مهمة في العلوم الجنائية.

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