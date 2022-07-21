محمد بن راشد: الإمارات نموذج متميز في تقديم أفضل الخدمات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أهمية الحفاظ على النموذج الإماراتي المتميز في تقديم أفضل الخدمات وأعلاها جودة على تنوع أشكالها وضمن مختلف القطاعات، وسواء كانت تلك الخدمات مُقدَّمة لمواطني الدولة أو المقيمين على أرضها أو كل من يقصدها زائراً وضيفاً مُكرماً، ووفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وقال سموه: العمل مستمر للارتقاء بمستوى تنافسية جميع القطاعات الخدمية والوصول بها إلى أعلى مستوياتها.. قطاع السفر والسياحة قطاع حيوي أثبتت فيه دبي تفوقاً نوعياً على الصعيد العالمي في كافة الأوقات وضمن مختلف الظروف.. الجهود تتواصل على مدار الساعة ضمن منظومة متكاملة هدفها ضمان أمن وسلامة وراحة جميع ال

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمطار دبي الدولي اليوم الخميس، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، وذلك لتفقُّد سير العمل في المطار والخدمات المُقدّمة من قِبَل مختلف الجهات المعنية، والتسهيلات التي توفرها في سبيل ضمان تجربة سفر مريحة وآمنة للمسافرين إلى مختلف الوجهات حول العالم.

واطلع سموه خلال الزيارة على آلية العمل الخاصة بإنهاء إجراءات السفر وما تم استحداثه من تقنيات ذكية تسهم في ضمان أعلى درجات الانسيابية في حركة الركاب، منذ دخولهم إلى مطار دبي وحتى وصولهم إلى بوابة المغادرة وصعودهم على متن رحلاتهم، كما اطلع سموه على استعدادات مطارات دبي لاستيعاب الزيادة الكبيرة في حركة السفر تزامناً مع موسم العطلات الصيفية، موجهاً سموه بإمداد المسافرين بكل سبل الراحة الممكنة، سواء من ناحية فاعلية وسرعة إنهاء إجراءات السفر أو من ناحية الخدمات والمرافق التي من شأنها تلبية كافة احتياجات المسافرين أثناء تواجدهم في مطارات دبي. وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على الأداء المتميز لمطارات دبي بإشراف ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، كما أشاد سموه بتضافر جهود كافة الجهات المعنية والتي تتكامل أدوارها في ترسيخ مكانة دبي كمركز محوري وفعّال لحركة الطيران العالمية، ونقطة التقاء تصل شرق العالم بغربه، منوهاً سموه بأهمية مواصلة العمل على تهيئة أفضل الأجواء المريحة للمسافرين من خلال مطار دبي الدولي وكافة منافذ السفر، والاستمرار في تحديث وتطوير قدرات مطارات دبي لتكون القدوة في تقديم معايير جودة جديدة لتجربة السفر حول العالم.

وأكد سموه أهمية مواصلة تبني كافة الحلول والتدابير التي تكفل الانسيابية الكاملة لحركة الطيران من وإلى مطار دبي الذي شهد مؤخراً افتتاح مشروع تجديد المدرج الشمالي لمواكبة النمو القوي لحركة السفر في المطار الذي استقبل أكثر من 13.6 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري، مع توقع زيادة كبيرة في الأعداد خلال موسم العطلات الصيفية، في حين من المنتظر أن يصل إجمالي عدد المسافرين عبر مطار دبي إلى نحو 58 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

ودعا سموه، خلال الزيارة إلى تكثيف التعاون بين مختلف الجهات العاملة في مطار دبي الدولي، كذلك كافة منافذ السفر الجوية والبحرية والبرية، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تسريع وتيرة تقديم الخدمات الأمنية واللوجستية للمسافرين وتأكيد توفُّر مختلف الضمانات التي تكفل لهم راحتهم وسعادتهم حتى مغادرتهم إلى وجهاتهم بكل يسر وسهولة.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الزيارة إلى شرح حول التقنيات الذكية المستخدمة في مطار دبي الدولي لضمان الإنهاء السريع لإجراءات السفر وضمان أمن وراحة المسافرين على متن رحلات مختلف خطوط الطيران التي تشغّل رحلاتها من خلال المطار، والتي بلغ عددها في العام 2021 إلى 84 ناقلة سيرت رحلاتها إلى وجهات متفرقة حول العالم بلغ عددها 198 وجهة في 93 دولة، فضلاً عن رحلات «طيران الإمارات» التي أعلنت عن تشغيل 24000 رحلة مجدولة إلى ومن 129 مطاراً حول العالم خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري.

ورافق سموه خلال الزيارة معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، وعدد من القيادات والمسؤولين.

وتوفر البوابات الذكية المستخدمة في مطارات دبي للمسافرين القادمين والمغادرين إمكانية إنهاء إجراءات مراقبة الجوازات في غضون ثوانٍ، حيث تتميز البوابات الذكية بخاصية الإجراء السلس من خلال التعرف على بصمة العين لإتمام المعاملة. يُذكر أن مطار دبي الدولي حافظ على المركز الأول في صدارة المطارات الدولية الأكثر ازدحاماً حول العالم للسنة الثامنة على التوالي، حيث استقبل 29.1 مليون مسافر خلال عام 2021.