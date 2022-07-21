تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً وغائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً، قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع سحب مثيرة الغبار والأتربة. حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:26 والثاني عند الساعة 20:19 والجزر الأول عند الساعة 12:59 والجزر الثاني عند الساعة 03:38.

بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند الساعة 10:28 والجزر الثاني عند الساعة 00:01.

المصدر: وام