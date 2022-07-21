القبض على مجموعة الاعتداء بالسلاح الأبيض في دبي

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية الأفريقية في مقار سكنهم في ساعات متأخرة من الليل، بالتزامن مع عمليات مماثلة في إمارات أخرى، وذلك بعد تداول مقطع مصور على منصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، يُظهر تبادل هؤلاء الأشخاص الاعتداء بالسلاح الأبيض، وإلحاقهم الضرر في ممتلكات الغير. وأعلنت بأنه سيتم تحويلهم للنيابة العامة. وحذرت شرطة دبي من ممارسة هذه السلوكيات الخطيرة، والتي تمس بأمن وسلامة المجتمعات.

وناشدت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة «عين الشرطة»، في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على رقم النجدة 999، للإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات.

وتحذر شرطة دبي من تداول مثل هذه المقاطع المصورة، لمخالفتها القانون، وذلك طبقاً للمادة 52 من القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في البند 1 والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني، أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.