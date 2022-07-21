محمد بن راشد: مطار دبي الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن مطار دبي يحافظ على المركز الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تابعنا اليوم سير العمليات في مطار دبي الدولي .. بدأنا الاستعداد مبكراً لعودة حركة المسافرين الدولية بعد الجائحة.. واليوم يحافظ مطار دبي على المركز الأول عالمياً في حركة المسافرين الدوليين .. وسنبقى نتابع بأنفسنا مستوى الخدمات وجودتها في أهم واجهة وطنية تملكها دولة الإمارات».