الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة أبوظبي: ترك الأطفال في المركبات بمفردهم جريمة يعاقب عليها القانون

شرطة أبوظبي: ترك الأطفال في المركبات بمفردهم جريمة يعاقب عليها القانون
21 يوليو 2022 11:07

 ناشدت شرطة أبوظبي السائقين ضمن حملة "صيف بأمان" بعدم نسيان الأطفال داخل المركبات وخاصة في هذه الأجواء الصيفية أو تركهم بمفردهم أثناء التسوق أو لأي سبب آخر .. مؤكدة أن تعريض حياتهم للخطر يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون وسيتم إحالة كل من يثبت إهماله في مثل هذه الحالات إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأوضحت أن ترك الأطفال في المركبات قد يتسبب في وفاتهم أو تعريضهم للاختناق نتيجة عبث الأطفال بمفتاح السيارة وإغلاقها مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة أو تحريكها جراء العبث بناقل الحركة ووقوع حادث أو استغلال ضعاف النفوس وسرقة السيارة .

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي

وذكرت أن حوادث اختناق الأطفال داخل السيارة، وهم بمفردهم يعود إلى إهمال الأسر في المقام الأول كون الطفل لا يعي المخاطر التي تحيط به نتيجة قلة إدراكه للأمور، وهنا يأتي دور أولياء الأمور في حماية الطفل من نفسه ومن الآخرين، حيث يعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، متمنية عدم وقوع مثل هذه الحوادث التي يذهب ضحيتها الأبرياء.

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
الأطفال
آخر الأخبار
بمرسوم أصدره محمد بن راشد.. تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي
الاقتصادي
تعديل بعض أحكام مرسوم تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية في دبي
اليوم 18:57
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
الاقتصادي
أسعار النفط تتراجع مع ضعف توقعات الطلب
اليوم 18:56
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
الاقتصادي
الدولار في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية
اليوم 18:55
الذهب يهبط مع صعود الدولار
الاقتصادي
الذهب يهبط مع صعود الدولار
اليوم 18:53
مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
الاقتصادي
مؤشر نيكاي يغلق عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©