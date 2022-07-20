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سعود القاسمي: الارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات أولوية

سعود القاسمي بحضور محمد بن سعود يستقبل حصة بوحميد (وام)
21 يوليو 2022 01:28

رأس الخيمة (وام)

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات، والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية المتوازنة، وتعزيز التماسك الأسري، أولويات رئيسية لترسيخ مكانة الدولة وبناء أجيال قادرة على المساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة وصناعة مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً خلال الخمسين عاماً القادمة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع. واطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع، الهادفة إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، ودعم التنمية الاجتماعية المستدامة، والارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة موطناً للسعادة والازدهار والتطور. وأشاد سموه بجهود الوزارة مؤكداً أهمية تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في شتى المجالات، وضرورة العمل على تطوير سياسات متكاملة وتقديم خدمات اجتماعية متميزة تتماشى مع توجهات الإمارات لتكون من أفضل الدول تمكيناً للمجتمع بكافة فئاته.

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