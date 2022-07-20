حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل اليابان

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، نوبورو سيكيجوتشي القنصل العام لليابان في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات واليابان. من جانبه عبر نوبورو سيكيجوتشي، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.