الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وزارة الدفاع تبحث التعاون العسكري مع نيوزيلندا

مبارك النيادي وجيم جيلمور خلال اللقاء
21 يوليو 2022 01:25

أبوظبي (وام)

التقى اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، اللواء بحري جيم جيلمور قائد القوات النيوزيلندية المشتركة الذي يزور الدولة حالياً. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجال الدفاعي بين الإمارات ونيوزيلندا، وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهم المستجدات والتطورات في المنطقة وتبادل وجهات النظر حولها.

  • صالح العامري وجيم جيلمور خلال اللقاء (الصور من وام)
    صالح العامري وجيم جيلمور خلال اللقاء (وام)

كما استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدارة التنفيذية لسياسات الدفاع والشؤون الاستراتيجية، اللواء بحري جيم جيلمور قائد القوات النيوزيلندية المشتركة، وتناول اللقاء علاقات الصداقة والتعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية نيوزيلندا خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدفاعية والعسكرية والسبل الكفيلة بتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة. حضر اللقاءين عدد من كبار المسؤولين والضباط في وزارة الدفاع والوفد المرافق للضيف.

وزارة الدفاع
الإمارات
نيوزيلندا
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
22 يوليو 2022
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
الإمارات
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
22 يوليو 2022
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
الإمارات
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
22 يوليو 2022
حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وراشد بن حميد حصة بو حميد (وام)
الإمارات
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
22 يوليو 2022
مايا بريدجمان وأميتياش باول
الإمارات
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©