«الطاقة والبنية التحتية» تتابع تنفيذ طرق للربط بين مناطق الدولة

دبي (وام)

تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية حالياً على تنفيذ عددٍ من الطرق الشريانية التي تربط مناطق الدولة، والتي تلبي احتياجات التوسع السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية.

وأشار المهندس يوسف عبدالله الوكيل المساعد لقطاع مشاريع البنية التحتية الاتحادية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى هذه المشاريع، ومنها مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات «المرحلة الثانية» الذي يتضمن إنشاء تقاطع رئيسي ونفق لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المناطق الوسطى والمنطقة الشرقية للدولة، لافتاً إلى أن نسبة إنجازه وصلت حتى الآن إلى 23%، وسيتم الانتهاء منه خلال أغسطس من العام المقبل 2023.

وأضاف أن المشروع يشمل تنفيذ نفق مقوس بخمس حارات في كل اتجاه ثلاثة منها تخدم الفترة الحالية وحارتين للتوسع المستقبلي، حيث سيربط طريق خورفكان الجديد بشارع الإمارات من خلال عدد من الطرق الانزلاقية والحلقية، منوهاً بأن المشروع يشمل كذلك نقل وحماية الخدمات القائمة، حيث سيسهم التقاطع بعد إنجازه من رفع مستوى السلامة وتوفير حركة حرة وانسيابية.

ولفت إلى مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي «E88» الشارقة - الذيد - مسافي «المرحلة الثالثة» من تقاطع 7 حتى مدخل الذيد، والذي بلغت نسبة إنجازه 14%، مبيناً أن المشروع عبارة عن تطوير طريق الشارقة الذيد من جسر 7 حتى مدخل الذيد بطول 29 كيلومتراً، وذلك بإضافة حارة جديدة في كل اتجاه ليصبح الطريق ثلاث حارات في كل اتجاه مع عمل صيانة للحارات القائمة، فضلاً عن إنشاء تقاطع حلقي جديد ليخدم مستخدمي طريق نزوى - مليحة في إمارة الشارقة.

وقال: إن من بين المشاريع التي تشرف عليها الوزارة مشروع إنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات في مرحلته الثانية «الطريق الرابط بين شارع الإمارات مع شارع الاتحاد -المرحلة الأولى»، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 42%، موضحاً أنه سيتم الانتهاء من أعمال المشروع خلال الربع الأخير من العام الحالي 2022، حيث يتكون المشروع من طريق مزدوج حارتين بكل اتجاه بطول 2.8 كيلومتر يربط في مرحلته الأولى شارع الشيخ محمد بن زايد مع طريق الإمارات، وستكون هناك مرحلة أخرى لتربطه مع شارع الاتحاد. ونوه بأن هذا الطريق سيشكل محوراً عمودياً على الطرق الاتحادية «E11» وE311» و«E611» ربط بالاتجاه الشرقي الغربي، حيث سيخدم المناطق المحيطة بشارع الشيخ زايد وشارع الإمارات، مثل مدينة الإمارات و«آب تاون» والحليو ومنطقة الحمرية والزبير، وغيرها من المناطق في إمارتي الشارقة وعجمان.

وأكد المهندس يوسف عبدالله حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تطوير وتحسين شبكة الطرق الممتدة في كافة الإمارات، والتي تلبي احتياجات التوسع والانتشار السكاني والعمراني واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، فضلاً عن تحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور.

وقال إن الإمارات تعد من الدول الرائدة عالمياً في تطوير قطاعي البنية التحتية والطرق، حيث حققت نتائج متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية في تلك القطاعات الحيوية.