وفدان أكاديميان يزوران «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مركز تريندز للبحوث والاستشارات مع وفدين علميين وأكاديميين آفاق التعاون المشترك في مجالات الدراسات والأبحاث العلمية المشتركة المنصبة على استشراف المستقبل والتكنولوجيا الحيوية، وكل ما يخدم أهداف الأطراف في نشر المعرفة الموثقة القائمة على أسس علمية رصينة، وتعزيز مجال البحث العلمي بأبحاث ودراسات فريدة ونوعية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد لمقر المركز في أبوظبي، ضم قامات علمية وأكاديمية، وعلى رأسهم: الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتورة شيخة المزروعي رئيسة مجموعة الإمارات للخلايا الجذعية، والبروفيسور مِنّْ بارك من الشركة العالمية القابضة، وبحث الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي للمركز، مع الوفد الزائر سبل تعزيز التعاون في مجالات الدراسات الاستشرافية. كما زار وفد من كليات التقنية العليا مركز تريندز في أبوظبي، وبحث الجانبان أوجه التعاون والشراكة المستقبلية في المجالات البحثية والمعرفية والتدريب وتبادل الخبراء والأكاديميين، وضم الوفد كلاً من: نيكولا بيتيت المدير التنفيذي للبحوث التطبيقية وريادة الأعمال، والدكتور غانم كشواني مدير أول البحوث التطبيقية، وكيم جفري مدير البحوث التطبيقية.

وقال الدكتور محمد العلي إن «تريندز» منفتح على بناء علاقات وثيقة مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والفكرية والبحثية، المحلية والإقليمية والعالمية. من جانبهما، أكد الوفدان الزائران أن النتاج البحثي والمعرفي لمركز تريندز متميز ومتفرد في تحديد اتجاهات الأحداث في المستقبل وتحليل مختلف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر في هذه الاتجاهات أو في حركة مسارها، وأشادا بنشاطات «تريندز» البحثية والعلمية وبمستوى إصداراته النوعية، وثمَّنا ما يقدمه المركز من رؤى وأبحاث ودراسات رصينة وذات أهمية للمجتمع العالمي، وتساعد صنّاع القرار على وضع الحلول للقضايا القائمة.