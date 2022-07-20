«شهر بلا ورق» في أبوظبي.. توفير 101 ألف ورقة خلال يونيو

هالة الخياط (أبوظبي)

حققت مبادرة «شهر بلا ورق» التي نفذتها هيئة البيئة – أبوظبي ضمن شبكة المؤسسات الخضراء، نجاحاً بتقليل استخدام نحو 101 ألف ورقة.

والمبادرة التي شارك فيها خلال يونيو الماضي 13 مؤسسة بتقليل استهلاك الورق في مكاتبها، ساهمت في توفير 12.316 لتراً من المياه، وإنقاذ 13 شجرة.

وتهدف مبادرة «شهر بلا ورق» في الحفاظ على البيئة، وخفض انبعاثات الكربون، والحد من المخلفات المضرة والاستخدامات السيئة للورق التي تترك بصمة سلبية مؤثرة على البيئة، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج الداخلية الرامية إلى تحفيز التحول الرقمي وتقليص المعاملات الورقية.

وأكدت الهيئة «أن التقليل من استهلاك الورق يعني التقليل من قطع الأشجار والتقليل من الطاقة المستخدمة لصناعة الأوراق، إضافة إلى تقليل ملحوظ في التكلفة التي تتكبدها المؤسسات، فهي عملية مربحة لجميع الأطراف».

وقدمت هيئة البيئة نصائح للحد من استهلاك الورق ومنها التفكير ملياً قبل أن تقدم على طباعة أي ورقة، يمكنك الطباعة على وجهي الورقة لتوفير ورقة أخرى، استعمل الحاسوب في توصيل ونقل المعلومات بدلاً من طباعتها.

ويشار إلى أن «شبكة المؤسسات الخضراء»، أطلقتها الهيئة في 2019 لتشكل منصة يتمكن من خلالها القطاعان الحكومي والخاص في أبوظبي من تعلم ومشاركة والترويج للممارسات الصديقة للبيئة في أماكن العمل، وحثها على اتخاذ إجراءات فعالة للمساهمة في تعزيز خطط التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه المنصة في تعزيز الحوار والعمل على تشجيع تبنى ممارسات مسؤولة بيئياً في الأنشطة التجارية في بيئة العمل بالدولة، استجابة لتوجهات الاستهلاك المحلي والسياسات الحكومية، وما يتعلق بها من تكاليف والتي تشير إلى إمكانية تحقيق المزيد من الفرص في مجال الأعمال الخضراء والصديقة للبيئة في المستقبل.

وتركز شبكة المؤسسات الخضراء بشكل أساسي على القضايا البيئية الرئيسية مثل جودة المياه البحرية وجودة الهواء والتنوع البيولوجي والنفايات.