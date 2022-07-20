الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

28.195 رخصة إلكترونية لمزاولي المهن الصحية

وزارة الصحة ووقاية المجتمع
21 يوليو 2022 01:25

دبي (الاتحاد) 

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بلوغ عدد مزاولي المهن الصحية المرخصين 28.195 حتى نهاية الربع الأول من هذا العام الجاري، ولا تتعدى مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية للطلب المستوفي للشروط يوم عمل واحداً. حيث يتم تقديم طلب ترخيص مزاولي المهن الصحية عبر حساب المنشأة الصحية المرخصة على المنصة الإلكترونية للوزارة لإصدار ترخيص للعاملين الصحيين من مزاولي المهن الطبية والتمريض وفنيي الأسنان بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم.
ويأتي هذا النجاح في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي والربط الإلكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة، بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وإسعاد المتعاملين بحلول ذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.
وأكدت عبير عادل مدير إدارة الترخيص والاعتماد، حرص الوزارة على تطوير المنظومة المتكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها لحوكمة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية، لاستقطاب الأطباء والفنيين، بهدف تعزيز حيوية القطاع الصحي، بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.
وأشارت عبير عادل إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعادة هندسة الخدمات الإلكترونية والرقمية لخدمات الإدارة ضمن الخطة التطويرية للإدارة لعام 2022-2023، فضلاً عن مساهمة النظام الإلكتروني والأنظمة الذكية بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية، باختلاف التخصصات، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي.

الإمارات
وزارة الصحة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
22 يوليو 2022
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
الإمارات
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
22 يوليو 2022
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
الإمارات
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
22 يوليو 2022
حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وراشد بن حميد حصة بو حميد (وام)
الإمارات
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
22 يوليو 2022
مايا بريدجمان وأميتياش باول
الإمارات
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©