28.195 رخصة إلكترونية لمزاولي المهن الصحية

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن بلوغ عدد مزاولي المهن الصحية المرخصين 28.195 حتى نهاية الربع الأول من هذا العام الجاري، ولا تتعدى مدة إصدار ترخيص مزاولة المهن الصحية للطلب المستوفي للشروط يوم عمل واحداً. حيث يتم تقديم طلب ترخيص مزاولي المهن الصحية عبر حساب المنشأة الصحية المرخصة على المنصة الإلكترونية للوزارة لإصدار ترخيص للعاملين الصحيين من مزاولي المهن الطبية والتمريض وفنيي الأسنان بمختلف تخصصاتهم ومستوياتهم.

ويأتي هذا النجاح في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي والربط الإلكتروني لخدمات الترخيص بين الجهات ذات الصلة، بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وإسعاد المتعاملين بحلول ذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة، باعتبارهم شريكاً مهماً في تطوير الخدمات وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكدت عبير عادل مدير إدارة الترخيص والاعتماد، حرص الوزارة على تطوير المنظومة المتكاملة في خدمة المتعاملين من أصحاب المنشآت الصحية ومزاولي المهن الصحية، في إطار استراتيجيتها لحوكمة القطاع الصحي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي، وتوفير أفضل الخدمات الإلكترونية الذكية، لاستقطاب الأطباء والفنيين، بهدف تعزيز حيوية القطاع الصحي، بما يتناسب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت عبير عادل إلى أن العمل جارٍ حالياً على إعادة هندسة الخدمات الإلكترونية والرقمية لخدمات الإدارة ضمن الخطة التطويرية للإدارة لعام 2022-2023، فضلاً عن مساهمة النظام الإلكتروني والأنظمة الذكية بشكل فاعل في تسريع إجراءات التراخيص للمهن الطبية، باختلاف التخصصات، وفق مجموعة من المعايير والمؤشرات، في ظل سعي الوزارة لرفع مستوى وجودة خدمات التراخيص وتقديم خدمات تنظيمية متميزة للقطاع الصحي.