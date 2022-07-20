الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«دانة الإمارات» يحصل على الاعتماد المؤسسي

محمد الحوقاني لدى تسليم الاعتماد (من المصدر)
21 يوليو 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية

منح المعهد الوطني للتخصصات الصحية، المعهد الوطني المسؤول عن قيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة في القطاع الصحي والمُلحق بجامعة الإمارات العربية المتحدة، شهادة الاعتماد المؤسسي إلى مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال وذلك بعد استيفائهم معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي، الأمر الذي سيُسهم في اعتماد المستشفى لتدريب وتأهيل خريجي كليات الطب مجال طبّ التوليد وأمراض النساء وطبّ الأطفال.
وقال الدكتور محمد الحوقاني، الأمين العام للمعهد الوطني للتخصصات الصحية: «يسرّ المعهد الوطني للتخصصات الصحية أن يمنح مستشفى دانة الإمارات الاعتماد المؤسسي. تعتبر المستشفى نموذجاً رائداً للمستشفى الخاص الذي يعمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية لدعم التعليم الطبي».
وأضاف: «خضعت دانة الإمارات لعدة جولات تفتيشية والعديد من المراجعات لضمان امتثالها لمعايير الاعتماد المطلوبة من قبل المعهد، حيث تستند هذه المعايير إلى خمسة مجالات رئيسية: الحوكمة، بيئة التدريب، المتدربين، أعضاء هيئة التدريس، ضمان الجودة والابتكار، والتي تُشكّل معايير مهنية عالية المستوى، نهدف للحفاظ عليها من أجل تعزيز قدرة القوى العاملة الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المُقدّمة لكافة القاطنين على أرض الإمارات».
من جانبه، أشاد الدكتور مهيمن محمد عبد الغني، المدير التنفيذي لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بدعم لجنة المعهد الوطني للتخصصات الصحية التي أسهمت في تأهيلهم لاستيفاء معايير الاعتماد المؤسسي للبورد الإماراتي، مؤكداً على أن هذا الإنجاز سوف يُفسح المجال أمام المستشفى للعب دور حاسم في تعليم أطباء الأطفال وأطباء التوليد المستقبليين الذين سيقومون بدورهم بدعم النساء والأطفال في الإمارات من خلال توفير رعاية طبية عالية الجودة، لافتاً إلى أن المستشفى سيبدأ الترحيب بالدفعة الأولى من المتدربين الخريجين في برنامج الإقامة مع بداية سبتمبر 2022.
بدوره قال الدكتور هشام مبارك، استشاري ورئيس قسم طبّ الجنين ورئيس الشؤون الأكاديمية في مستشفى دانة الإمارات: «يُمثّل هذا التقدير من المعهد الوطني للتخصصات الصحية علامة مهمّة وفارقة في تاريخ المستشفى. ويمكننا الآن لعب دور مهم في مجال التدريب والتعليم من خلال تبادل المعرفة مع الأطباء في جميع أنحاء العالم. ونتطلّع إلى الترحيب بالأطباء الشباب في عنابرنا ودعمهم لتطوير حياتهم المهنية».

دانة الإمارات
الإمارات
مستشفى دانة الإمارات
المعهد الوطني للتخصصات الطبية
جامعة الإمارات
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
22 يوليو 2022
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
الإمارات
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
22 يوليو 2022
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
الإمارات
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
22 يوليو 2022
حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وراشد بن حميد حصة بو حميد (وام)
الإمارات
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
22 يوليو 2022
مايا بريدجمان وأميتياش باول
الإمارات
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©