ورشة تعريفية بدليل الجهات الحكومية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة وبالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، ورشة تعريفية تثقيفية مشتركة بشأن دليل الجهات الحكومية في أبوظبي، والصادر عن الهيئة تحت عنوان (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة).

وتأتي هذه الورشة ضمن إطار نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي نص عليها إعلان حكومة إمارة أبوظبي ابتداءً من 1 يونيو 2022، حيث يتضمن الدليل الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في أبوظبي لتطبيق الهدف المتمثل في (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة)، ويقدم الدليل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف، ويوفر الدليل كذلك للجهات الحكومية والموظفين سبل تطبيق بنود الدليل، من خلال الحد من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي المقبول.

وتضمنت الورشة عدة محاور تناولت: الهدف من الدليل وكيفية تطبيقه، ونطاق تطبيق الدليل، وكيفية تطبيقه، وكيفية قياس التطبيق، ومراقبته، وما هي المرافق والأماكن التي يشملها تطبيق الدليل، وكذلك تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً للمواد المستهدفة بالالتزام، والبدائل الممكنة للمواد المستهدفة، وغيرها من المحاور والنقاط التي تبين تفاصيل الدليل.

وفي ختام الورشة جرت الإجابة على التساؤلات والاستفسارات من قبل الموظفين وقطاعات البلدية وإداراتها حول أفضل الممارسات والسبل لتطبيق الدليل، والوصول إلى الهدف النهائي في تطبيق المستهدف (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة).