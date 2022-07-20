الجمعة 22 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ورشة تعريفية بدليل الجهات الحكومية في أبوظبي

مشاركون في الورشة (من المصدر)
21 يوليو 2022 01:25

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال إدارة البيئة والصحة والسلامة وبالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، ورشة تعريفية تثقيفية مشتركة بشأن دليل الجهات الحكومية في أبوظبي، والصادر عن الهيئة تحت عنوان (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة).
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وخصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتي نص عليها إعلان حكومة إمارة أبوظبي ابتداءً من 1 يونيو 2022، حيث يتضمن الدليل الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية في أبوظبي لتطبيق الهدف المتمثل في (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة)، ويقدم الدليل الخطوات والإجراءات الواجب اتباعها للالتزام بهذا الهدف، ويوفر الدليل كذلك للجهات الحكومية والموظفين سبل تطبيق بنود الدليل، من خلال الحد من استخدام المواد البلاستيكية وغير البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، والتحول إلى استخدام البدائل متعددة الاستخدامات وذات الأثر البيئي المقبول.
وتضمنت الورشة عدة محاور تناولت: الهدف من الدليل وكيفية تطبيقه، ونطاق تطبيق الدليل، وكيفية تطبيقه، وكيفية قياس التطبيق، ومراقبته، وما هي المرافق والأماكن التي يشملها تطبيق الدليل، وكذلك تضمنت الورشة شرحاً مفصلاً للمواد المستهدفة بالالتزام، والبدائل الممكنة للمواد المستهدفة، وغيرها من المحاور والنقاط التي تبين تفاصيل الدليل.
وفي ختام الورشة جرت الإجابة على  التساؤلات والاستفسارات من قبل الموظفين وقطاعات البلدية وإداراتها حول أفضل الممارسات والسبل لتطبيق الدليل، والوصول إلى الهدف النهائي في تطبيق المستهدف (حكومة خالية من المواد المستخدمة لمرة واحدة).

أبوظبي
الإمارات
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
الإمارات
بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تساند العمل الإنساني الدولي للحد من جائحة «كوفيد-19»
22 يوليو 2022
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
الإمارات
في عهد خليفة.. المدن الاقتصادية والمناطق الحرة قاعدة صناعية وتجارية عالمية
22 يوليو 2022
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
الإمارات
«التربية»: 6 مواعيد جديدة لاختبار «إمسات» في 2022
22 يوليو 2022
حاكم عجمان لدى استقباله بحضور عمار النعيمي وراشد بن حميد حصة بو حميد (وام)
الإمارات
حميد النعيمي: الإمارات تولي اهتماماً خاصاً للأسرة
22 يوليو 2022
مايا بريدجمان وأميتياش باول
الإمارات
ترشيح طالبين يدرسان في الإمارات لجائزة عالمية
22 يوليو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©