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الإمارات

عرس جماعي لعدد من مواطني «القوع»

مشاركون في العرس الجماعي (من المصدر)
21 يوليو 2022 01:26

دبي (الاتحاد)

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في إطار التزامها بترسيخ ثقافة الأعراس الجماعية وخفض تكاليف الزواج، نظمت وزارة تنمية المجتمع وبدعم من مصرف أبوظبي الإسلامي، العرس الجماعي السابع عشر لعدد من أبناء منطقة القوع بمدينة العين. ويأتي هذا العرس الجماعي في إطار رؤية الوزارة لتجسيد المسؤولية المجتمعية وتعزيز الشراكة المجتمعية الفاعلة مع كافة الجهات وبالأخص القطاع الخاص، سعياً منها لدعم تنظيم الأعراس الجماعية للشباب المقبلين على الزواج، وهو ما يترجم الحرص على تشجيع زواج المواطنين من المواطنات، والذي يعد أحد الأهداف المهمة التي تؤكد عليها الأعراس الجماعية، وترسيخاً لسعادة الأسرة الإماراتية واستقرارها وصولاً إلى جودة حياة المجتمع. وقد ساهمت ثقافة الأعراس الجماعية في تعزيز مبدأ خفض تكاليف الزواج. وتحرص وزارة تنمية المجتمع سنوياً على إقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمثل ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، والمساهمة في خفض تكاليف الزواج لمصلحة بناء أسر مستقرة، قادرة على المشاركة والبناء في مسيرة تنمية المجتمع التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، كما تحث الوزارة مجتمع دولة الإمارات من مؤسسات القطاع الخاص والأفراد لدعم الأعراس الجماعية التي من شأنها تعزيز وتحقيق استقرار وسعادة الأسرة الإماراتية.
الجدير بالذكر أن وزارة تنمية المجتمع تدعم الشباب والأسرة والمجتمع بخدمات، تحت مظلة «استقرار وترابط الأسرة وتماسك وتلاحم المجتمع»، وفي إطار تلبية تطلعات الشباب في بناء أسر واثقة ومترابطة. ومن هذه الخدمات التي تُعني بالأسرة والشباب: خدمة منحة الزواج، والمشاركة في العرس الجماعي، والمشاركة في برنامج «إعداد» لتأهيل المقبلين على الزواج، وطلب استشارة أسرية.. وسواها.
وتتيح الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، خدمة «طلب المشاركة في الأعراس الجماعية»، التي تنظمها في مختلف المناسبات في إمارات ومناطق الدولة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تقوم على أساس تعزيز مكانة الأسرة وتقوية أواصر النسيج المجتمعي، وتأكيد تلاحمه، فضلاً عن دعم طموح الشباب والشابات في تكوين أسر مستقرة وتخفيف الأعباء المالية عنهم، التزاماً بالمؤشر التنموي «أسرة متماسكة ومجتمع متلاحم».

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