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الإمارات

200 موظف يتعرفون على خدمات الشرطة السياحية

200 موظف يتعرفون على خدمات الشرطة السياحية
21 يوليو 2022 01:25

دبي (الاتحاد) 

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شهد العقيد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ورشة عمل بعنوان «التوعية الأمنية السياحية»، في فندق الشيراتون بمول الإمارات، استهدفت موظفي 24 فندقاً في منطقة البرشاء، بحضور أكثر من 200 موظفٍ، للتوعية بخدمات الشرطة السياحية، وقنوات تواصل السياح مع الشرطة، وسبل تقديم المساعدة للسياح.
وأوضح العقيد خلفان الجلاف، أن المحاضرة التوعوية تأتي في إطار برنامج التوعية السياحية الداعمة لمبادرة المعرفة السياحية، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، والشركاء الداخليين والخارجيين، بهدف تحقيق أهداف إدارة الشرطة السياحية الرامية لتعزيز بيئة سياحية آمنة، تُسعد السياح والزوار في الإمارة.
وكرم العقيد الجلاف في نهاية الورشة الجهات المشاركة نظير جهودهم في إنجاح الورشة.

الشرطة السياحية
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