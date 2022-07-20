700 مشارك في «صيفنا مرح وسعادة»

دبي (الاتحاد)

اختتمت مبادرة الروح الإيجابية بشرطة دبي، فعاليات «صيفنا مرح وسعادة» في موسمها الثاني، والتي نظمتها المبادرة بالتعاون مع مجالس الموارد البشرية والسعادة والإيجابية وأصحاب الهمم، في خيمة السعادة، بهدف تعزيز جهود المبادرة الرامية للارتقاء بجودة الحياة، وترسيخ روح الانسجام الاجتماعي.

وأعرب العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة الروح الإيجابية، عن سعادته بنتائج فعاليات «صيفنا مرح وسعادة»، واستقطابها لقرابة 700 شخص من الطلبة وأولياء الأمور على مدار أسبوعي الفعاليات.

من جانبها، أوضحت فاطمة بوحجير، منسقة المبادرة، أن فعاليات «صيفنا مرح وسعادة»، تضمنت دورة لتعليم لغة الإشارة، استفادة منها 110 طلاب وطالبات، وورشة في السلامة المرورية، استفاد منها 120 طالباً وطالبة، وورشة للتوعية من التنمر وسبل مواجهته استفاد منها 130 طالباً وطالبة، وعروض للكلاب البوليسية وخدماتها ومهامها الشرطية، واستفاد منها 145 من الطلبة وأولياء الأمور، ومحاضرة 901، واستفاد من 210 أشخاص، وورشة للتوعية بإطفاء الحريق المنزلي، واستفاد منها 35 من الأمهات، وورشة في التطوع، استفاد منها 200 شخص، وعروض لليزر، استفاد منها 145 من الطلبة وأولياء الأمور، إلى جانب احتفالهم مع الأهالي بعيد الأضحى المبارك، والعديد من الورش والمحاضرات الأخرى التي لاقت إقبالاً من الفئات العمرية المختلفة.