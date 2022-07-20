شرطة الشارقة صديقة لذوي الإعاقة

الشارقة (وام)

اعتمد الاتحاد العالمي للمعاقين القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بمركز شرطة الغرب الشامل كجهة صديقة للمعاقين بعد أن حققت كافة الشروط الموضوعة للفوز بشهادة الاعتماد. جاء ذلك خلال تكريم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد العالمي للمعاقين، للقيادة العامة خلال حفل أقيم بدائرة الموارد البشرية بالشارقة. تسلم شهادة الاعتماد العميد ابراهيم مصبح العاجل مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة والمقدم سالم الزعابي رئيس مركز شرطة الغرب الشامل وعدد من الضباط. وأكد العميد العاجل أن حصول مركز شرطة الغرب الشامل بالقيادة العامة لشرطة الشارقة على جائزة الوجهة الصديقة لذوي الإعاقة يعد تتويجا لمسيرة شرطة الشارقة نحو دعم هذه الفئة المهمة والمؤثرة في المجتمع من خلال تنفيذ العديد من السياسات وإطلاق الكثير من المبادرات والخدمات، وتطبيق النظم والقوانين التي تكفل هذه الحقوق التي تتماشى ورؤية الإمارة في أن تكون الشارقة إمارة صديقة لذوي الإعاقة.

وأشار مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة أن هذا الإنجاز يدفعنا لبذل المزيد من الجهد وصولا لاستدامة هذه المسيرة الداعمة للإنسان على اختلاف احتياجاته مشيداً بالدور الرائد للاتحاد العالمي للمعاقين وسعيه الدؤوب نحو تحقيق أفضل المعايير التي تضمن بيئة مؤهلة ومُراعية لذوي الإعاقة على مستوى العالم.