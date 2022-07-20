«ليوا للرطب» يواصل التحدي وقوة المنافسة بين المزارعين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحول مهرجان ليوا للرطب إلى حالة من التحدي والندية وقوة المنافسة بين أصحاب المزارع الراغبين في خوض منافسات مزاينة الرطب المقامة ضمن فعاليات المهرجان، والتي يحرص أغلب ملاك المزارع المهتمين بإنتاج أجود أنواع الرطب على المشاركة فيها واعتلاء منصة التتويج التي تميز أصحابها وسط باقي المتنافسين.

وأسفرت نتائج منافسات مسابقة الشيشي التي خصصت لها اللجنة المنظمة للمهرجان 15 جائزة بقيمة 397 ألف درهم، عن فوز خليفة محمد القبيسي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ورثة عيسى فارس المزروعي، وفي المركز الثالث معلا علي مرشد المرر، وفي المركز الرابع حمدة مبارك المرر، وفي المركز الخامس حمد علي مرشد المرر، وفي المركز السادس سعيد سالم المنصوري، وفي المركز السابع نصيب أحمد المنصوري، وفي المركز الثامن أحمد محمد المرر، وفي المركز التاسع صلهام حرموص المزروعي، وفي المركز العاشر مريم مبارك مصباح المرر، وفي المركز الحادي عشر راشد علي المنصوري، وفي المركز الثاني عشر حمد عيسى المزروعي، وفي المركز الثالث عشر هلال خميس المريخي، وفي المركز الرابع عشر حضرم خميس المريخي، وفي المركز الخامس عشر محمد أحمد المنصوري.

فواكه الدار

وكشفت نتائج مسابقة سلة فواكه الدار التي خصصت لها اللجنة المنظمة 400 ألف درهم لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، عن فوز علي عتيق الهاملي من ليوا بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني شلويح مطر المنصوري من مدينة زايد، وفي المركز الثالث سعيد عتيق الهاملي من ليوا

وأسفرت نتائج مسابقة التين الأحمر، وتم خلالها تخصيص 10 جوائز لمسابقة التين الأحمر بقيمة 117 ألف درهم، عن فوز سليمان سعيد الظنحاني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني العينة مسعد العامري، وفي المركز الثالث حارب محمد الهاملي، وفي المركز الرابع نصيب أحمد المنصوري، وفي المركز الخامس عبدالله حاضر العميمي، وفي المركز السادس مسعود أحمد محمد مسعود المحيربي، وفي المركز السابع محمد سعيد الهاملي، وفي المركز الثامن سعيد عتيق الهاملي، وفي المركز التاسع خليفة محمد القبيسي، وفي المركز العاشر عبدالله راكان القبيسي.

التين الأصفر

أسفرت منافسات مسابقة التين الأصفر، التي تم تخصيص لها 117 ألف درهم لأصحاب المراكز العشر الأولى، عن فوز حارب محمد غنام الهاملي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء سيف محمد المنصوري، وفي المركز الثالث سعيد خلفان المنصوري، وفي المركز الرابع ورثة عبدالله حاذه المرر، وفي المركز الخامس عبدالله راكان القبيسي، وفي المركز السادس عايض خميس المنصوري.

أجمل مخرافة رطب

ويستعد ملاك المزارع لخوض منافسات أجمل سلة اليوم «الخميس»، والتي تمثل حالة من التميز التي أعطت مساحة للإبداع والابتكار بين المشاركين الراغبين في خوض منافسات المسابقة التي حرص أغلب المتسابقين على وضع تصورات جديدة وأشكال متنوعة لتبهر الزوار والجمهور قبل لجنة التحكيم.

وحرصت اللجنة المنظمة للمهرجان على وضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة التي يجب أن يلتزم بها المشارك الراغب في تحدي مسابقة أجمل مخرافة رطب (سلة رطب)، والتي تتمثل في أن يكون نموذج المخرافة مبتكراً وجديداً وغير مشارك به في المواسم السابقة وتكون جيدة التهوية

وأن يكون النموذج يحمل فكرة جديدة ويربط عراقة الماضي بجمال الحاضر، وأن تكون المخرافة سف خوص (شغل يدوي)، والخامات المستخدمة في تزين السلة وتشكيلها 80% منها شغلاً يدوياً، وسهولة نقلها وتحريكها، وأن يكون الشكل العام متناسقاً بين ألوانها ومكوناتها، وبداخلها رطب من النوع الفاخر بوزن 5 كيلوغرامات، وأن ترفق مع المخرافة بطاقة توضح المواد الخام المستخدمة وطرق الصنع ومسمياتها ونوع الرطب.



ارتفاع مستوى المشاركات

أكد مبارك القصيلي مدير مزاينة الرطب، أن جميع المشاركات المقدمة من الرطب على اختلاف فئاتها تميزت بجودة عالية وتقارب المستوى، وهو ما ضاعف من جهود لجنة التحكيم، وهذا التميز يعكس مدى نجاح المهرجان في تحقيق أهدافه وقدرته في زيادة الوعي لدى المزارعين، مما انعكس بشكل كبير على الأعمال المتميزة المشاركة، خاصة أن أغلب المزارعين أصبح لديهم الوعي الكافي بطرق الزراعة الصحيحة وآليات الري والمكافحة وحرص أغلب المزارعين على وضع برامج متكاملة في مزارعهم، مما يضمن نجاح المحصول والوصول إلى إنتاج متجانس ومتميز يستطيع أن ينافس به ضمن فئات مسابقة مهرجان ليوا للرطب، التي أصبحت تجمع المهتمين بالزراعة من مختلف دول العالم.

السوق الشعبي عراقة الماضي وإبداع الحاضر

السوق الشعبي المقام على هامش مهرجان ليوا للرطب له خصوصيته ومكانته التي يجمع عليها كل زوار المهرجان من داخل الدولة وخارجها؛ فهو يمثل حالة فريدة من الارتباط الوجداني بين الماضي والحاضر والإنسان والبيئة والمكانة الكبيرة التي تمثلها النخلة في حياة آبائنا وأجدادنا، من خلال استعراض مجموعة من المشغولات اليدوية والتراثية أمام الزوار.

فما إن تطأ قدماك أرض السوق الشعبي الذي تفوح منه رائحة الماضي، حتى تستشعر عبق التاريخ وحضارة البدوي، حيث يعكس السوق الشعبي واجهة التراث المحلي الغني بالحرف اليدوية المحلية المرتبطة بالنخيل والتمور أمام السائحين المهتمين بحضور المهرجان، والذين سيجدون أمامهم نموذجاً للواحة الغناء التي تتزين بسعف النخيل الذي تمت حياكته بحرفية عالية، إضافة إلى حلوى التمر، ومعها كل ما يرتبط بحياة الأسرة البدوية البسيطة من سدو وحياكة.

وأوضح عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، أن السوق الشعبي في المهرجان يضم 132 محلاً متنوعاً يقدم لجمهور المهرجان العديد من الصناعات التقليدية الإماراتية، والمأكولات الشعبية والمواد التموينية والقهوة العربية، ومنتجات النخيل من رطب وتمر وغيرها، والحلويات والعطور والبخور وحلي النساء، بالإضافة إلى الملابس والمشغولات اليدوية وغيرها الكثير، حيث تمتاز هذه المعروضات بأسعار تنافسية مقارنة مع الأسواق التجارية، إلى جانب 24 ركناً للحرفيات ومحلات لبيع الرطب وعربات القهوة تتوزع في أرجاء المهرجان.

وأشار المزروعي إلى أن السوق الشعبي يحتوي على عدد من الأركان التي تم توزيعها على الحرفيات، إذ يعرضن فيها حرفهن اليدوية أمام الزائرين، حيث روعة المنتجات التراثية المصنوعة من قبل مجموعة من الأمهات أمام الزوار مباشرة.

وحددت اللجنة المنظمة للمهرجان مجموعة من الأحكام والشروط العامة للاشتراك في السوق الشعبي، منها التزام العارض بأوقات المهرجان المحدّدة من الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً، والحضور الدائم للعارض في دكّانه بالسوق ومنع تكليف أي أحد للتواجد مكانه، وكذلك مراعاة خصوصية المهرجان ومعرضه، والتقيّد بعرض المنتجات المتّفَق عليها مع الجهة المنظّمة التي يحق لها إزالة المعروضات التي لا تتماشى مع تخصّص السوق، والامتناع عن عرض، بيع، وتخزين أي مادة مخالفة أو محظورة، أو أي مواد قابلة للاشتعال.

والتزام العارض بنقل بضائعه إلى دكّانه في السوق وذلك على نفقته الخاصة، والامتناع عن نقل البضائع من وإلى السوق، إلا ضمن الأوقات المحدّدة للعمل من الجهة المنظّمة للمهرجان، ويفقد العارض حقّه في المساحة المخصّصة له في حال انسحابه لأي سبب، ولا يحق له التنازل عنها لطرف آخر دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المنظّمة. والتزام العارض بعدم إحداث ضوضاء أو استعمال أجهزة سمعية وبصرية لعرض الأنشطة، إلا ضمن حدود مساحته المحدّدة، دون إزعاج العارضين الآخرين. التزام العارض بالمحافظة على نظافة المكان والتخلّص من النفايات والإبقاء على الممرّات سالكة ونظيفة لتسهيل حركة مرور الزوّار في السوق، والحفاظ على الشكل العام اللائق للمساحة المخصّصة للعارض عبر تقيّده بعرض منتجاته بطريقة مناسبة، وعدم تجاوز مساحته المخصّصة، بما يؤدي إلى تضييق الممرّات.

الزيودي يتفقد المهرجان ويشيد بالمشاركات المتميزة

تفقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية فعاليات مهرجان ليوا للرطب، رافقه خلال الجولة عبيد خلفان المزروعي مدير المهرجان، واستمع إلى الفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان للزوار في نسختها الحالية، كما زار عدداً من الأجنحة الداعمة والمشاركة في المهرجان وأركان الحرف اليدوية والسوق الشعبي.

وتوجه الزيودي بالشكر إلى اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب في نسخته 18 والوصول به إلى هذا المستوى المتميز من الجودة والتقدم، وهو ما انعكس على مستوى المشاركات المقدمة من المتسابقين.

وأوضح الزيودي أنه حرص على متابعة المهرجان خلال السنوات الماضية ولاحظ ارتفاع مستوى المشاركات والتميز في جودة الرطب المشاركة في مختلف المسابقات، وهو ما يكشف مدى الاحترافية التي وصل إليها المزارعون في توفير منتجات من الرطب ذات جودة عالية.