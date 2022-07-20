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الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

جانب من أبوظبي
20 يوليو 2022 17:41

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حاراً نهاراً غائماً جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية بعد الظهر.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة. تكون حركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:19 والجزر الثاني عند الساعة 02:05. 
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:17 والمد الثاني عند الساعة 05:39 والجزر الأول عند الساعة 09:02 والجزر الثاني عند الساعة 23:00. 

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المصدر: وام
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