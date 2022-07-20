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حمدان بن زايد: التطوع روح العمل الإنساني وواجب ديني

حمدان بن زايد يستقبل عدداً من متطوعي الهلال الأحمر
20 يوليو 2022 17:33

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بقصر النخيل عدداً من متطوعي الهيئة الذين شاركوا في مجموعة من المهام الإنسانية داخل الدولة وخارجها. وأثنى سموه خلال اللقاء على جهود المتطوعين في دعم رسالة الهلال الأحمر النبيلة، وحيا مبادراتهم التطوعية لخدمة الإنسانية. 

وقال سموه: «إن التطوع يعتبر روح العمل الإنساني، وأحد العوامل المهمة في تعزيز مجالاته وترسيخ مبادئه وقيمه بين البشر، وهو واجب ديني ووطني والتزام أخلاقي تجاه الإنسانية في أي مكان وزمان، لذلك أرست دولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة قواعد ثابتة ومتينة في هذا المجال الحيوي». 

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الكبير الذي قام به المتطوعون ومشاركتهم الفاعلة في تنفيذ برامج الهيئة الخاصة بتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من جائحة كورونا، وحملة كسر الصيام التي تم تنفيذها خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة. 

حضر اللقاء الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة حمد عيسى بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف للهلال الأحمر، وعدد من مسؤولي الهيئة.

المصدر: وام
الهلال الأحمر
منطقة الظفرة
محمد بن زايد
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