«مستشفى توام» يجري أول عملية استئصال للرحم بتقنية مبتكرة
أرشيفية
20 يوليو 2022 17:41
أجرت مستشفى توام، التابع شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، عملية استئصال كامل للرحم والمبيضين وقناتي فالوب لمريضة بسرطان الثدي 66 عاماً للمرة الأولى بتقنية جديدة تعرف باسم "في نوتس" وهي جراحة تتم عبر المهبل باستخدام تقنية التنظير الداخلي.
تتضمن جراحة "في نوتس" مزيجاً من طريقتين موجودتين مسبقاً هما استئصال الرحم عن طريق المهبل واستئصال الرحم بالمنظار وهي تقنية جراحية طفيفة التوغل تستخدم فتحات الجسم الطبيعية مثل المهبل.
ومن الفوائد الأساسية للجراحة الحديثة عدم وجود ندبات مرئية وتخفيف الألم بعد الجراحة (وبالتالي استخدام أقل لمسكنات الألم) وفرص أقل لحدوث عدوى بعد الجراحة وإقامة أقصر في المستشفى مقارنة باستئصال الرحم التقليدي بالمنظار.
وقال الدكتور سعد أسود استشاري الأورام النسائية والتوليد في مستشفى توام: "تم تشخيص المريضة بحالة معروفة من سرطان الثدي وتعالجت لمدة سبع سنوات ثم أصيبت بنزيف وألم وتوصلنا بعد الفحوصات إلى ضرورة استئصال الرحم مع إزالة المبيض وقناتي فالوب باستخدام تقنية في نوتس الجراحية لضمان راحة المريضة وعدم ظهور ندوب وتخفيف الألم ومدة التعافي".
وأضاف: "تم إجراء الجراحة بنجاح وتمكنت المريضة من العودة إلى المنزل في أقل من أربع وعشرين ساعة وأجرى مستشفى توام نحو 145 عملية استئصال رحم خلال عام 2021".
من جهتها قالت المريضة: "أنا ممتنة للأطباء في مستشفى توام الذين رافقوني طوال العملية.. لقد تحسنت حالتي بشكل ملحوظ و أشعر برضا كبير لعدم وجود ندوب ظاهرة أو ألم أو تعب والجانب الأفضل هو أنني أستطيع العودة إلى المنزل في غضون أربع وعشرين من الجراحة لقد كانت تلك الميزة الأفضل للإجراء والحمد لله كل الجراحة سارت بسلاسة وأشعر أنني بحال أفضل بكثير الآن".