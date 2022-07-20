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النيابة العامة توضح عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة
20 يوليو 2022 13:47

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السب والقذف باستخدام شبكة معلوماتية.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 43 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /250,000/ درهم ولا تزيد على /500,000/ درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي.

فإذا وقعت إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله عد ذلك ظرفاً مشدداً للجريمة.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

 

المصدر: وام
مواقع التواصل الاجتماعي
شبكة الإنترنت
النيابة العامة
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