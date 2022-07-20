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شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة إطارات المركبات

شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين بسلامة إطارات المركبات
20 يوليو 2022 13:35

نظمت شرطة أبوظبي ضمن حملة "صيف بأمان" برنامج توعية للسائقين بالتعاون مع مجموعة الفهيم للسيارات و"ميشلان"، في منطقة الظفرة، لتوعية السائقين بأهمية فحص الإطارات.

ونفذ البرنامج فرع العلاقات العامة بإدارة مرور منطقة الظفرة التابع لمديرية المرور والدوريات وبمشاركة دورية السعادة والتي أسهمت بدورها في نشر الإيجابية وحث السائقين على الالتزام بإجراء الصيانة الدورية للمركبات واستبدال الإطارات التالفة بالجديدة.

واشتمل البرنامج على تعريف السائقين بالاحتياطات اللازمة لقيادة المركبة في الأجواء الحارة، والتركيز على فحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ، والحرص على استخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، إلى جانب توزيع كتيبات توعية وهدايا للسائقين.

وأكد العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة، اهتمام شرطة أبوظبي بتنفيذ البرامج والمبادرات التوعوية للجمهور بمختلف الموضوعات، حرصاً على سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق.

ودعا إلى ضرورة التركيز على الكشف عن سلامة إطارات المركبات وحث السائقين على تبديل إطارات مركباتهم المنتهية الصلاحية، والتأكد من حالة الإطارات الجديدة قبل شرائها وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة مما يؤدي إلى عدم صلاحيتها.

 

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المصدر: وام
شرطة أبوظبي
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