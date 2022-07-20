حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية
حاكم أم القيوين يستقبل قنصل عام الولايات المتحدة الأميركية
20 يوليو 2022 13:38
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بمكتبه في الديوان الأميركي اليوم، سعادة ميجان جريجونيس القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، التي قدمت للسلام على سموه بمناسبة تسلمها مهام عملها لدى الدولة.
ورحب صاحب السمو حاكم أم القيوين بالقنصل العام للولايات المتحدة الاميركية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها بما يسهم في تعزيز علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مختلف الميادين.
من جانبها، أشادت سعادة ميجان جريجونيس القنصل العام الأميركي في دبي بعمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وبما تشهده الإمارات عامة وأم القيوين خاصة من نهضة حضارية شاملة في كافة الميادين.
حضر اللقاء.. الشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري في أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الرقابة المالية في أم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار في أم القيوين وسعادة راشد محمد أحمد مدير التشريفات في الديوان الأميري في أم القيوين.