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الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده
20 يوليو 2022 09:52
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة إيفان دوكي ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس فخامة إيفان دوكي ماركيز.
المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
كولومبيا
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