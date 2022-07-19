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الإمارات

مريم المهيري ووزيرة تحول الطاقة الفرنسية يبحثان العمل المشترك من أجل المناخ

مريم المهيري وأنييس بانييه روناتشر خلال اللقاء (وام)
20 يوليو 2022 02:13

باريس (وام)

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عقدت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعاً، مساء أمس الأول، مع معالي أنييس بانييه روناتشر وزيرة تحول الطاقة الفرنسية، وذلك بمقر الوزارة في باريس. وبحث الجانبان العلاقات ذات الاهتمام المشترك التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة، خاصة قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة منها، وخلق فرص لتسريع التعاون المشترك، ومناقشة كيفية مواجهة التحديات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. 
كما بحث الجانبان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها العمل المشترك من أجل المناخ، والاستعدادات لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» والذي سيعقد في «مدينة إكسبو دبي» 2023.  يذكر أن الدورة الـ28 من المؤتمر ستركز على محاور رئيسية، تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

مريم المهيري
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