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ثاني الزيودي: زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا محطة تاريخية

ثاني الزيودي
20 يوليو 2022 02:10

أبوظبي (وام)

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زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة، تمثل محطة تاريخية في مسيرة علاقات البلدين، ولها أثر إيجابي كبير في نقل الشراكة بين البلدين إلى مستوى استراتيجي غير مسبوق، وتعطي دفعة جديدة ومتميزة لتنمية وتعزيز زخم علاقات التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين الصديقين. 
وقال معاليه: إن زيارة صاحب السمو رئيس الدولة تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وستثمر عن تنمية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعاون الرئيسية بينهما والمتمثلة في التجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة وحلول مواجهة التغير المناخي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وغيرها. وأضاف الزيودي أن مستويات التجارة الثنائية مستمرة في النمو والازدهار خلال المرحلة المقبلة، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 25 مليار درهم محققاً نمواً قدره 25.9% مقارنة بعام 2020 الذي سجل التبادل التجاري خلاله 19.8 مليار درهم. 

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محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات وفرنسا
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