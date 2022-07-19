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الإمارات

محمد الحسيني: مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفرنسا

محمد الحسيني
20 يوليو 2022 02:10

أبوظبي (وام) 

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أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى جمهورية فرنسا، تدشن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الصديقين. 
وأشار معاليه إلى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية فرنسا الصديقة في مختلف المجالات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به في بناء العلاقات الدولية، مشيراً إلى جهود البلدين الضخمة خلال السنوات الماضية لتعزيز العلاقات الثنائية بما يحقق مصالح الشعبين.
وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجمعها مع فرنسا علاقة صداقة طويلة الأمد، وتعاون استراتيجي يشمل الكثير من الجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والقانونية والسياحية والطبية، إضافة إلى التعاون في مجالات طاقة المستقبل وتغير المناخ والتكنولوجيا المتقدمة، وغيرها من المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك. وذكر معاليه أن الشراكة بين البلدين الصديقين أثمرت عن العديد من الإنجازات النوعية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى التزام وزارة المالية بمواصلة تعزيز وتقوية مجالات التعاون المالي والاقتصادي مع فرنسا.

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محمد الحسيني
فرنسا
الإمارات وفرنسا
العلاقات الإماراتية الفرنسية
محمد بن زايد
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