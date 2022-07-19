سهيل المزروعي: زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا ترسخ لمستقبل مزدهر

أبوظبي (وام)

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فرنسا، تكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات، فهي تأتي في وقت يعمل فيه البلدان الصديقان معاً على ترسيخ مستقبل مزدهر للبشرية واقتصاد مستدام بالاستناد إلى الرؤى المشتركة.

وقال معاليه: إن قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأول زيارة دولة له إلى فرنسا يؤكد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات ومنها مجالات الطاقة وخاصة الصديقة للبيئة منها، إلى جانب العمل المناخي الذي يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات الثنائية في إنجاح مساعي الدولة في التأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي واستضافة الدولة مؤتمر «كوب 28» العام المقبل، باعتبار فرنسا من الدول الرائدة في هذا المجال، والبلد الذي شهد مولد اتفاقية باريس للتغير المناخي.