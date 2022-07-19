الأربعاء 20 يوليو 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سهيل المزروعي: زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا ترسخ لمستقبل مزدهر

سهيل المزروعي
20 يوليو 2022 02:10

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
علي النعيمي يترأس الجلسة الافتراضية لفريق الاتحاد البرلماني الدولي المعني بالشراكة بين الجنسين
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كولومبيا بذكرى استقلال بلاده
زيارة رئيس الدولة إلى فرنسا
تابع التغطية كاملة

أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى فرنسا، تكتسب أهمية كبيرة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات، فهي تأتي في وقت يعمل فيه البلدان الصديقان معاً على ترسيخ مستقبل مزدهر للبشرية واقتصاد مستدام بالاستناد إلى الرؤى المشتركة. 
وقال معاليه: إن قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأول زيارة دولة له إلى فرنسا يؤكد على العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين في مختلف المجالات ومنها مجالات الطاقة وخاصة الصديقة للبيئة منها، إلى جانب العمل المناخي الذي يمثل أولوية قصوى لدولة الإمارات، مشيراً إلى دور مثل هذه اللقاءات الثنائية في إنجاح مساعي الدولة في التأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي واستضافة الدولة مؤتمر «كوب 28» العام المقبل، باعتبار فرنسا من الدول الرائدة في هذا المجال، والبلد الذي شهد مولد اتفاقية باريس للتغير المناخي.

سهيل المزروعي
الإمارات
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الإمارات وفرنسا
فرنسا
العلاقات الإماراتية الفرنسية
آخر الأخبار
أفراد من الجيش يقومون بدورية على متن قارب أمام البرلمان السريلانكي في كولومبو
عربي ودولي
رانيل ويكريميسينجه يفوز بالرئاسة في سريلانكا
اليوم 12:00
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
الرياضي
الجنيبي يُحفز «أبيض الشباب» قبل مواجهة الأردن
اليوم 12:00
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
عربي ودولي
سوريا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا
اليوم 11:40
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
الرياضي
رودريجو «الملكي».. من «بديل جيد» إلى «أساسي لاغنى عنه»!
اليوم 11:30
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
ثقافة
نورة الكعبي تزور مكتب الوفد الدائم للدولة لدى اليونسكو في باريس
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©