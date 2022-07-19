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الإمارات

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أوكرانيا

عبدالله البلوكي خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد دمترو سينيك (وام)
20 يوليو 2022 02:11

أبوظبي (وام)

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تسلّم عبدالله محمد البلوكي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون المراسم بالإنابة، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، نسخة من أوراق اعتماد دمترو سينيك، سفير أوكرانيا لدى الدولة. وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفير الأوكراني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده. ومن جانبه أعرب سفير أوكرانيا الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

سفير أوكرانيا
الإمارات
أوكرانيا
وزارة الخارجية والتعاون الدولي
وزارة الخارجية
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